Певица Манижа, представляющая Россию на «Евровидении» в 2021 году, вышла в финал конкурса. В полуфинале с песней Russian Woman она выступала третьей из 16 участников.

Помимо нее, в финал вышли представители еще девяти стран — Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Финал «Евровидения» пройдет 22 мая.

Манижа — российская певица таджикского происхождения. Чтобы представлять страну на конкурсе, она выиграла национальный отбор, который прошел 8 марта на «Первом канале» в прямом эфире.

После ее выдвижения на конкурс в интернете стали появляться ксенофобные комментарии о певице и ее происхождении.

В отборе участников на «Евровидение» принимали еще два исполнителя: группа Therr Maitz с песней Future Is Bright и дуэт #2Маши с песней Bitter Words.

«Евровидение» в 2020 году отменили из-за пандемии коронавируса. Тогда Россию на конкурсе должна была представить группа Little Big. В этом году конкурс проходит офлайн, но со многими ограничениями.

Кто такая Манижа?

Манижа Сангин — независимая музыкантка, которая не только транслирует в своем творчестве проблемы общества, но и принимает активное участие в общественной деятельности. В декабре 2020 года она стала первым российский послом Доброй воли Агентства ООН по делам беженцев.

Она родилась в Душанбе в 1991 году, спустя три года семья переехала в Москву из-за гражданской войны в Таджикистане. В своем творчестве она рассказывает о том, с какими трудностями приходится сталкиваться беженцам и мигрантам.

Манижа также делится переживаниями о том, что как в ней смешались культура русских и таджиков. Она рассказала, что стеснялась и не говорила окружающим, что она из Таджикистана, потому что было очень много стереотипов — внешних и внутренних. Только спустя много лет ощутила себя гражданкой России.

«Я знаю, как бывает сложно мигрантам, но они тоже должны работать, получать образование, они должны уважать себя и тогда общество будет принимать их», — считает Манижа.

Также певица является сторонницей феминизма и бодипозитива. Она принимала активное участие в кампании против домашнего насилия в России.

В 2019 году Сангин помогла запустить приложение для мобильных телефонов SILSILA, которым могут воспользоваться женщины, пострадавшие от домашнего насилия. Она также выпустила клип «Мама», призванный привлечь внимание к проблеме, в котором привела статистику смертей женщин от домашнего насилия в России.