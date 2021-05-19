Жогорку Кенеш 18 мая вынес на общественное обсуждение проект конституционного Закона «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов». Инициатор — депутат Бакыт Торобаев.

Согласно предлагаемым изменениям, Жогорку Кенеш будет сам избирать половину состава ЦИК, а вторую половину — по представлению президента. Всего по законам в комиссии заседают 12 членов.

По действующим законам, одну треть состава ЦИК избирало парламентское большинство, другую треть — оппозиция в парламенте, и еще одна треть членов комиссии — по представлению президента.

Кроме этого, Торобаев также предлагает сократить количество заместителей председателя ЦИК с двух до одного.

Остальные пункты предлагается оставить как и в действующих законах. Например то, что в избирательной комиссии не должно быть более 70% членов одного пола. И то, что членов комиссии может освободить от должности только парламент.

Согласно законопроекту, состав ЦИК также, как и раньше, будет формироваться на пять лет, его деятельность не может быть приостановлена при роспуске парламента или отставки президента.

«Полномочия действующего состава ЦИК начинаются со дня его первого заседания. В случае если срок полномочий членов ЦИК истекает в период избирательной кампании, он продлевается до окончания выборов», — также отметил автор законопроекта.

Торобаев предложил согласовать закон о ЦИК с новой Конституцией, принятой по итогам всенародного голосования 11 апреля 2021 года. По его словам, это нужно сделать «во избежание вопросов легитимности деятельности ЦИК», так как скоро должны состояться повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша и некоторых местных кенешей.

Новая Конституция

11 апреля в Кыргызстане, вместе с выборами в местные кенеши, прошел референдум, где граждане проголосовали за новую Конституцию. А 5 мая, в день Конституции, президент Садыр Жапаров подписал основной закон страны который сам же и инициировал.

Новая Конституция очень сильно отличается от предыдущей редакции. Изменения затронули почти все ветви власти в Кыргызстане. Усилилась власть президента и он теперь может избираться два срока подряд. Также согласно новой Конституции количество депутатов сократится с 120 до 90 и появится новый орган Народный курултай.

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