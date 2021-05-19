Бизнес-омбудсмен Кыргызстана Робин Орд-Смит 18 мая сделал заявление по ситуации вокруг Кумтора.

Он выразил сожаление в связи с тем, что «представители крупнейшего инвестора и государства не смогли разрешить свои разногласия путем мирных переговоров, в результате чего на месторождении «Кумтор» было введено внешнее управление».

По его мнению, сейчас работающие на рынке компании, настоящие и потенциальные инвесторы обеспокоены возможными последствиями ситуации в том числе и для их собственного бизнеса.

Робин Орд-Смит отметил, что для выхода из экономического кризиса и восстановления экономики бизнес должен быть уверен в верховенстве закона и стабильности среды.

«Бизнес-омбудсмен надеется, что даже на данном позднем этапе стороны смогут провести переговоры и прийти к согласованному урегулированию вопроса c учетом интересов всех сторон», – говорится в заявлении.

Ранее Международный деловой совет (МДС) опубликовал заявление, в котором отмечено, что закон «позволяет при определенных обстоятельствах предоставить правительству полный контроль над деятельностью определенного субъекта».

При этом, в МДС добавили, что изменения, вносимые законом, распространяются на акционерные общества, реализующие свое право пользования недрами на основе концессионного договора. На таких условиях в Кыргызстане работает только одно предприятие — «Кумтор Голд Компани».

Кроме этого, в деловом совете считают, что управление сложнейшим высокогорным рудником, стратегическим для страны производством «ни в коем случае нельзя доверять внешнему госуправленцу, каким бы качественным он ни был».

Что происходит вокруг «Кумтора»?

В парламенте 17 мая прошло внеочередное заседание по вопросу месторождения Кумтор и деятельности золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани». 91 депутат проголосовал за введение временного управления в «Кумторе» — управляющего будет выбирать кабмин и Фонд по управлению госимуществом.

Кумтор — это крупнейшее золоторудное месторождение в Центральной Азии. Оно разрабатывается канадской компанией Centerra Gold Inc. Кыргызстан владеет 26% акций Centerra. Компания «Кумтор Голд Компани» управляется Centerra Gold Inc.

7 мая этого года Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

Иск подали четверо граждан Кыргызстана по незаконному складированию отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор. Двое из истцов проходили обвиняемыми по делу о захвату заложников — фигурантом этого дела был и президент Садыр Жапаров.

12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Также депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии.

Ранее именно депутаты парламента подготовили почву для этого — они приняли сразу в трёх чтениях закон, позволяющий назначать в любой компании внешнее управление. Главное условие — компания должна создавать реальную угрозу жизни, здоровью населения или экологии, и не выполняет требования для устранения угрозы. 14 мая президент Садыр Жапаров подписал этот закон.

15 мая в СМИ сообщили, что правоохранительные органы проводят обыски в офисах компании Кумтор. Тогда в ГКНБ отказались это комментировать, заявив, что идет следствие, но 17 мая подтвердили проведение обысков.

Из-за всего этого Centerra Gold Inc. обратилась в международный арбитраж на правительство Кыргызстана.

Европейский банк реконструкции и развития уже выступил с заявлением о том, что поглощение государством компании ставит под угрозу и восстановление экономики Кыргызстана, и репутацию республики для инвесторов.

Правительство Канады тоже сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».

Тем не менее, новый внешний управляющий — Тенгиз Болтурук — уже представлен коллективу рудника.