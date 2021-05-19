Пресс-служба Жогорку Кенеша сообщила, что комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции на заседании 18 мая рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях» в первом чтении.

По словам замминистра внутренних дел Нурбека Абдиева, поправки снизят штрафы за отдельные нарушения правил дорожного движения.

«В случае уплаты штрафа в течение 15 дней со дня получения постановления о наложении штрафа, размеры штрафов уменьшаются на 70%. То есть сумма штрафа составит всего 300 сомов вместо 1000 сомов», — объяснил Абдиев.

За какие нарушения хотят снизить штрафы?

Ведомство предложило понизить штрафы за своевременную оплату штрафа по нарушениям:

превышение установленной скорости движения на величину свыше 10 км/час, но не более 20 км/час;

невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;

невыполнение требований дорожных знаков, невыполнение требований разметки проезжей части дороги;

нарушение правил остановки или стоянки;

нарушение правил маневрирования без выезда на полосу встречного движения.

Но у инициативы есть и противники. Так, замглавы ГУОБДД Иманалы Саркулов сообщил на заседании, что с начала введения в строй «Безопасного города» в госбюджет поступило 1,7 млрд сомов.

«Снижение размера штрафов повлечет выпадения из бюджета в размере 367 млн сомов», — пояснил Саркулов.

По его словам, выпадения будут только со стороны госбюджета. При этом обслуживающая систему видеоконтроля компания «Вега» будет продолжать получать свою часть средств согласно договора.

«Безопасный город»

Система предупреждения и фиксации нарушений ПДД «Безопасный город» начала полноценно работать с 4 марта 2019 года. Она направлена на круглосуточную фиксацию движения автомашин для раскрытия преступлений на улицах города Бишкек и автодорогах международного значения в Чуйской области.

«Безопасный город» — часть проекта «Умный город» государственной программы «Таза Коом». По задумке властей, с запуском «Умного города» должна была повыситься безопасность кыргызстанцев.

Однако после внедрения системы многие автовладельцы начали возмущаться, что штрафы слишком высокие. Тогда власти решили снизить размеры штрафов первой категории с трех тысяч до одной тысячи сомов.