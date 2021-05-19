Пресс-служба Жогорку Кенеша сообщила, что комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции на заседании 18 мая рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях» в первом чтении.
По словам замминистра внутренних дел Нурбека Абдиева, поправки снизят штрафы за отдельные нарушения правил дорожного движения.
«В случае уплаты штрафа в течение 15 дней со дня получения постановления о наложении штрафа, размеры штрафов уменьшаются на 70%. То есть сумма штрафа составит всего 300 сомов вместо 1000 сомов», — объяснил Абдиев.
За какие нарушения хотят снизить штрафы?
Ведомство предложило понизить штрафы за своевременную оплату штрафа по нарушениям:
- превышение установленной скорости движения на величину свыше 10 км/час, но не более 20 км/час;
- невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;
- невыполнение требований дорожных знаков, невыполнение требований разметки проезжей части дороги;
- нарушение правил остановки или стоянки;
- нарушение правил маневрирования без выезда на полосу встречного движения.
Но у инициативы есть и противники. Так, замглавы ГУОБДД Иманалы Саркулов сообщил на заседании, что с начала введения в строй «Безопасного города» в госбюджет поступило 1,7 млрд сомов.
«Снижение размера штрафов повлечет выпадения из бюджета в размере 367 млн сомов», — пояснил Саркулов.
По его словам, выпадения будут только со стороны госбюджета. При этом обслуживающая систему видеоконтроля компания «Вега» будет продолжать получать свою часть средств согласно договора.
«Безопасный город»
Система предупреждения и фиксации нарушений ПДД «Безопасный город» начала полноценно работать с 4 марта 2019 года. Она направлена на круглосуточную фиксацию движения автомашин для раскрытия преступлений на улицах города Бишкек и автодорогах международного значения в Чуйской области.
«Безопасный город» — часть проекта «Умный город» государственной программы «Таза Коом». По задумке властей, с запуском «Умного города» должна была повыситься безопасность кыргызстанцев.
Однако после внедрения системы многие автовладельцы начали возмущаться, что штрафы слишком высокие. Тогда власти решили снизить размеры штрафов первой категории с трех тысяч до одной тысячи сомов.