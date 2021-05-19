В селе Ново-Павловка Сокулукского района Чуйской области найдено тело 28-летней женщины. По предварительным данным в убийстве подозревается муж погибшей. Об этом «Клоопу» сообщила пресс-секретарь Чуйского УВД Нургуль Нусупова.

«Информация об убийстве женщины поступила 17 мая примерно в 23:20 ночи, в ОВД Сокулукского района. На место происшествия выехала оперативная группа, по прибытию ими было обнаружено тело женщины 1992 года рождения», — сказала Нусупова.

Она добавила, что по подозрению в убийстве задержан муж женщины, так же 1992 года рождения. По предварительным данным следствия, ссора между супругами произошла из-за ревности. Мужчина избил жену, она скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство». В настоящий момент ведутся следственные мероприятия, назначены соответствующие экспертизы.

Ранее 22 апреля текущего года в Панфиловском районе Чуйской области, мужчина в нетрезвом состоянии пытался убить свою жену. Его попытку закопать живьем женщину увидел их сын, который учится в пятом классе и позвал на помощь соседей.

Каждая четвертая кыргызстанка подвергается семейному насилию

Проблема домашнего насилия вызвало бурю негодования в обществе в начале 2020 года. Этот вопрос также поднимался в парламенте. Тогда правительство объявило, что усилит работу по защите интересов, прав женщин и детей. Каждая четвертая женщина в Кыргызстане — жертва домашнего насилия. Большинство женщин в стране — 83 процента — хотя бы раз подвергались психологическому, физическому и сексуальному насилию. Об этом говорится в исследовании Ассоциации кризисных центров.

По данным Национального статистического комитета, количество случаев домашнего насилия увеличилось за последние 10 лет. В то же время те, кто жестоко обращается с супругами, привлекаются только к административным взысканиям, штрафам, предупреждениям или общественным работам.

По данным Генеральной прокуратуры, в 2019 году в Кыргызстане было зарегистрировано 6 145 фактов о семейном насилии. Большинство пострадавших женщины — 5 659 человек.

По информации МВД, в 2020 году было зарегистрировано 9025 фактов семейного насилия, но лишь 944 факта были рассмотрены в суде.

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