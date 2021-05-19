Машины скорой помощи в городской больнице Баткена. Фото: Хамидулло Узаков / «Клооп»

Состояние троих жителей села Ак-Сай Баткенской области, которых избили таджикские граждане, удовлетворительное. Об этом «Клоопу» сообщила пресс-секретарь минздравсоцразвития Жылдыз Айгерчинова.

«Все трое жителей получают лечение в Баткенской городской больнице. У всех троих обнаружены синяки на теле, также они получили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. У одного из пострадавших сломан нос», — сказала Айгерчинова.

Госпитализированные жители села Ак-Сай были избиты 17 мая. Они возвращались с джайлоо под названием Кишемиш через анклав Ворух, который относится к территории Таджикистана и были пойманы таджикскими гражданами.

В то же время жителя села Ак-Сай задержали семерых граждан Таджикистана. По этому поводу главы Баткенской и Согдийской области провели переговоры по телефону, также встретились руководители силовых структур. Только после этого задержанные с обеих сторон были освобождены.

Милиция Баткена по факту избиения жителей начала досудебное производство по статье «Хулиганство». Привлечение же к ответственности таджикских граждан напавших на кыргызстанцев, согласовали главы Баткенской и Согдийской области во время телефонного разговора.

Кроме этого, чтобы обеспечить безопасность граждан обеих стран на границе села Ак-Сай и анклава Ворух было решено установить совместный милицейский пост. Также были организован совместный пограничный патруль двух стран для того, чтобы контролировать самые опасные участки на границе.

Материал подготовила: Зарина Маратбек кызы

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