В пресс-центре издания Sputnik Кыргызстан 19 мая состоялся круглый стол на тему «Похищения и убийства девушек — что предпринимают власти?» В нём чиновники и правозащитники обсудили ситуацию с похищением девушек для принуждения к браку.

В ходе круглого стола замначальника Службы общественной безопасности МВД Нурлан Исмаилов сообщил, что за первые 4 месяца в Кыргызстане было зарегистрировано 200 случаев, среди которых было похищение и принуждение девушек к браку.

По его данным, если за первые 4 месяца 2020 года по статье «Похищение лица с целью вступления в брак» было зарегистрировано 56 случаев, то в 2021 году зарегистрировали уже 82 случая — 30 из которых в Бишкеке.

«Из них [82 дел] только три находятся на рассмотрении в судах. 8 обвиняемых задержаны, а один находится под домашним арестом», — сказал Исмаилов.

Ранее генпрокурор Курманкул Зулушев говорил, что в 2020 году было зарегистрировано 210 дел по статье «Похищение лица с целью вступления в брак».

Из них до суда дошли лишь 11 дел, а 182 дела были прекращены за примирением сторон и подачей встречного заявления.

Похищения в Кыргызстане

В Кыргызстане в 2013 году принят закон об уголовной ответственности за похищение девушек для принудительного вступления в брак. За это преступление предусмотрено наказание от 5 до 7 лет лишения свободы.

За похищение несовершеннолетних предусмотрено лишение свободы сроком от 7,5 до 10 лет и штраф в размере 200 тысяч сомов.

Однако случаи, когда девушек в Кыргызстане похищают для принуждения к браку, а после отказа преследуют и угрожают им расправой, не прекратились. Девушек похищают, часто они подвергаются сексуальному насилию со стороны похитителей, и психологическому — со стороны членов семьи похитителя.

Похищенные женщины часто становятся жертвами домашнего насилия, не имеют возможности реализоваться, их права ущемляются.

Недавний случай случай похищения вызвал резонанс в обществе и критику работы правоохранительных органов. Айзаду Канатбекову похитили утром 5 апреля, а через два дня её нашли убитой в машине на которой её похитили. Машину нашёл пастух между селами Арашан и Чокморова вблизи Бишкека — внутри были тела девушки и ее похитителя.

История Айзады напомнила трагедию Бурулай Турдалы кызы — девушку преследовал мужчина, а после похитил и убил ее в отделении милиции.

Оба этих случая вызвали большой общественный резонанс и критику работы правоохранительных органов. После этих случаев были уволены и лишены должностей ряд сотрудников милиции.

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