Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли семь пациентов с COVID-19. В Бишкеке скончались 2 человека, в Чуйской области — 3 и по одному случаю в Таласской и Иссык-Кульской областях.

По данным штаба, всего за время пандемии в стране скончались 1 725 пациентов с коронавирусом.

За сутки также выявили 253 новых случая заражения COVID-19.

Бишкек — 120;

Ош — 8;

Чүйская область — 84;

Ошская область — 4;

Нарынская область — 5;

Иссык-Кульская область — 25;

Жалал-Абадская область — 7.

В Баткенской и Таласской областях новых случаев заражения коронавирусом не зафиксировано. Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 101 219 случаев заражения коронавирусом.

С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 315 пациентов. За все время с выздоровлением от коронавируса выписали 94 483 человека.

Среди медработников выявили три новых случая заражения. По одному случаю зафиксировали в Бишкеке, Оше и Чуйской области.

За время пандемии зарегистрировали 4 558 случаев заражения COVID-19 среди медработников. С выздоровлением выписали 4 497 медиков.

Также штаб сообщил, что на 19 мая в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 569 пациентов, из них 86 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 2 427 человек лечатся амбулаторно.