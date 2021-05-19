Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли семь пациентов с COVID-19. В Бишкеке скончались 2 человека, в Чуйской области — 3 и по одному случаю в Таласской и Иссык-Кульской областях.
По данным штаба, всего за время пандемии в стране скончались 1 725 пациентов с коронавирусом.
За сутки также выявили 253 новых случая заражения COVID-19.
- Бишкек — 120;
- Ош — 8;
- Чүйская область — 84;
- Ошская область — 4;
- Нарынская область — 5;
- Иссык-Кульская область — 25;
- Жалал-Абадская область — 7.
В Баткенской и Таласской областях новых случаев заражения коронавирусом не зафиксировано. Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 101 219 случаев заражения коронавирусом.
С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 315 пациентов. За все время с выздоровлением от коронавируса выписали 94 483 человека.
Среди медработников выявили три новых случая заражения. По одному случаю зафиксировали в Бишкеке, Оше и Чуйской области.
За время пандемии зарегистрировали 4 558 случаев заражения COVID-19 среди медработников. С выздоровлением выписали 4 497 медиков.
Также штаб сообщил, что на 19 мая в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 569 пациентов, из них 86 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 2 427 человек лечатся амбулаторно.