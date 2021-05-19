В Москве произошла драка с участием граждан Кыргызстана и Таджикистана, шесть человек госпитализированы. Об этом сообщило российское издание РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

По их данным, в драке всего участвовали 15 человек. Сообщение о конфликте в кафе на проспекте Вернадского в Москве в полицию поступило 18 мая в 23:09. По приезде они задержали и доставили в отделение девять человек, остальных забрали в больницу.

В полиции также добавили, что среди задержанных двое привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Остальные семь человек — за мелкое хулиганство.

«Полиция по данному факту проводит проверку», — добавили в пресс-службе.

По данным источника издания ТАСС, конфликт разгорелся из-за личной неприязни и носит бытовой характер.

В представительстве Кыргызстана в России пока не прокомментировали инцидент. Редакции «Клоопа» не удалось связаться с посольством.

Это не первая массовая драка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана в Москве. В июле 2020 года в одном из дворов столицы России произошла драка с участием около 200 человек.

Тогда полиция задержала девять граждан Кыргызстана и девять граждан Таджикистана, их доставили в ИВС ГУВД Москвы. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».