Госкомитет нацбезопасности сообщил, что 20 мая задержал зампредседателя кабинета министров — министра цифрового развития Азамата Дыйканбаева. Его подозревают в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Чиновника водворили в ИВС.

В ГКНБ сообщили, что к ним обратился представитель иностранной компании, реализующей второй этап проекта «Безопасный город»* с заявлением о вымогательстве взятки в особо крупном размере за положительное решение вопроса о продлении срока исполнения договора по проекту.

*Тендер на реализацию второго этапа «Безопасного города» в 2019 году выиграла китайская компания «Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd».

«В ближайшее время Дыйканбаев будет уведомлен о подозрении в совершении указанного преступления, а Первомайским райсудом Бишкека рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — добавили в Госкомитете.

В ГКНБ отметили, что с учётом проводимых в стране мероприятий по привлечению инвестиций в Кыргызстан и защите прав и законных интересов инвесторов госслужащие, причастные к таким преступлениям «вне зависимости от занимаемой должности, регалий и заслуг» будут привлекаться к уголовной ответственности.

Кто такой Азамат Дыйканбаев?

Азамату Дыйканбаеву 36 лет. Почти всю карьеру он работал на различных должностях в отрасли связи и информационных технологий.

Министром цифрового развития Дыйканбаева назначили только 5 мая этого года.

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