Депутат и глава госкомисиии по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» Акылбек Жапаров на пресс-конференции 20 мая призвал журналистов присоединиться к расследованию работы золотодобывающей компании.

По его словам, госкомиссия закончила первый этап работы и «теперь будет работать открыто». Жапаров заявил, что работе госкомиссии пытались помешать не давая нужных документов и данных.

«Вы сами знаете, что «Центерра» на протяжении многих лет раздавала деньги, подкупила многие СМИ и заняла информационное поле. Это тоже нам мешало, но несмотря на это мы закончили первый этап работы. Мы готовы впредь работать с вами [журналистами] открыто и прозрачно. Журналистские расследования мы готовы делать вместе с вами […] Если вас интересуют какие-то темы, то мы готовы вместе с вами исследовать эти темы», — сказал он.

Жапаров также сообщил, что журналистам дадут ознакомиться с отчётами депутатской комиссии 2012 года (главой был Садыр Жапаров), госкомиссии госкомиссии 2013 года (главой был Темир Сариев) и госкомисси 2021 года (глава Акылбек Жапаров). Кроме этого дадут все данные для анализа.

Что происходит вокруг «Кумтора»?

Кумтор — крупнейшее золоторудное месторождение в Кыргызстане, расположенное в Иссык-Кульской области. Его разрабатывает «Кумтор Голд Компани», которая является «дочкой» канадской компании Centerra Gold Inc. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra Gold. Компания «Кумтор» — бюджетообразующее предприятие.

В парламенте 17 мая прошло внеочередное заседание по вопросу месторождения Кумтор и деятельности золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани». 91 депутат проголосовал за введение временного управления в «Кумторе». Позже внешним управляющим назначили Тенгиза Болтурука — советника президента Садыра Жапарова и экс-члена совета директоров Centerra Gold.

7 мая этого года Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

15 мая Октябрьский райсуд обязал «Кумтор Голд Компани» выплатить еще 2,1 млрд сомов из-за задолженности компании по страховым взносам.

Также 15 мая правоохранительные органы провели обыски в офисах компании «Кумтор».

Из-за всего этого Centerra Gold Inc. обратилась в международный арбитраж на правительство Кыргызстана.

Европейский банк реконструкции и развития уже выступил с заявлением о том, что поглощение государством компании ставит под угрозу и восстановление экономики Кыргызстана, и репутацию республики для инвесторов.

Правительство Канады тоже сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».

Также в ответ на введение внешнего руководство в «Кумтор голд компани» Centerra Gold заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства и «фактически захватила контроль над рудником».

«Centerra Gold больше не контролирует рудник Кумтор и больше не может обеспечивать безопасность сотрудников или безопасность деятельности рудника. Незадолго до того, как правительство взяло рудник под контроль, все ключевые системы безопасности, мониторинга и эксплуатации на руднике работали должным образом», — отметили в компании.



Кроме этого компания запретила «Кыргызалтыну» передавать или обременять акции компании, а все дивиденды, которые полагалось получить госпредприятию или аффилированным с ним компаниям, будут переданы Centerra Gold Inc.