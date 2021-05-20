Пресс-служба правительства сообщила, что Артем Новиков назначен председателем правления Российско-Кыргызского Фонда развития (РКФР).

Ранее эту должность занимал Азиз Аалиев.

Новиков назначен на пост председателя фонда сроком на 3 года. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов.

Сам Новиков, комментируя свое освобождение от должности, сообщил, что у него состоялся «открытый теплый» разговор с президентом Садыром Жапаровым, и решение освободить должность первого вице-премьера было обоюдным.

«Сейчас очень много стратегических направлений по улучшению экономической ситуации в стране, по продвижению проектов внутри страны. Было поддержано решение о моем назначении в Кыргызско-Российский фонд развития со стороны руководства. В ближайшие дни нам предстоит решать задачи по модернизации деятельности и по возобновлению финансирования фонда. Решение было согласовано», – сказал Новиков.

Кто такой Артем Новиков

В правительстве Сапара Исакова Артем Новиков возглавлял Минэконом. С начала 2020 года Новиков стал советником премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева и проработал в этом кресле до его отставки.

В правительстве Садыра Жапарова ему отошел пост первого вице-премьер-министра. На тот момент 34-летний чиновник последние семь-восемь лет занимал различные должности в кабинете министров.

После приостановления 14 ноября 2020 года должностных полномочий премьер-министра Кыргызстана Садыра Жапарова, в связи с участием его в досрочных выборах президента, Новиков стал исполняющим обязанности премьер-министра Кыргызстана

Артем Новиков являлся первым заместителем председателя кабинета министров. Теперь он освобожден от этой должности.

Что за Российско-Кыргызский Фонд развития

РКФР был создан в ноябре 2014 года на основании межправительственного соглашения России и Кыргызстана.

Его цель — содействие экономическому сотрудничеству между двумя странами, а также помощь в адаптации экономики Кыргызстана к условиям Евразийского экономического союза. В его состав республика вошла в августе 2015 года.

Фонд занимается льготным кредитованием наиболее перспективных с экономической точки зрения проектов на территории Кыргызстана. Россия в соответствии с межправительственным соглашением внесла в уставной капитал РКФР $500 млн.