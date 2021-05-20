Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что замглавы МВД Октябрь Урмамбетов 20 мая представил коллективу нового начальника ведомства.

Им стал полковник милиции Азамат Ногойбаев, который уже работал на этой должности как исполняющий обязанности после скандального увольнения своего предшественника.

До Ногойбаева главой ГУВД Бишкека был Бакыт Матмусаев. Его освободили от должности после служебного расследования, связанного с похищением и убийством Айзады Канатбековой.

Об Азамате Ногойбаеве мало что известно. В органах внутренних дел он уже больше 20 лет. Ранее он занимал должность начальника ОВД Сокулукского района.

Сообщается, что он сын покойного генерал-лейтенанта Болота Ногойбаева, экс-главы МВД Кыргызстана.

Убийство Айзады

Айзаду Канатбекову похитили утром 5 апреля. Преступление попало в кадр видеокамер, поэтому был известен номер машины и количество похитителей. Семья девушки сообщила, что знает одного из похитителей — он преследовал ее и уже пытался похищать.

Похититель Айзады Канатбековой — Замирбек Тенизбаев — был неоднократно судим. Мать девушки обратилась в милицию, кроме того друзья и близкие похищенной вместе с волонтерами также приступили к поиску и узнали, что машину Тенизбаева видели в Сосновке.

Спустя два дня после похищения, 7 апреля, пастух обнаружил на поле между селами Арашан и Чокморова машину, на которой похитили Канатбекову — внутри были тела девушки и ее похитителя. По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку футболкой, а после нанес себе несколько ножевых ранений и скончался.

Факт смерти девушки вызвал общественный резонанс, люди решили выйти на акцию протеста 8 апреля. Утром 8 апреля милиционеры дали пресс-конференцию по факту убийства и похищения девушки. Большую часть пресс-конференции руководство Бишкекского ГУВД занималось тем, что оправдывало действия милиции и отвергало критику в свой адрес.

Участники акции протеста требовали отставки глав ГУВД Бишкека и МВД за бездействие сотрудников милиции, не приложивших достаточно усилий для поиска похищенной, пока она была жива. Матмусаев заявил, что в отставку не собирается и назвал своим долгом поиск ее похитителей — к концу дня всех подозреваемых в похищении задержали.

Депутаты потребовали главу МВД Улана Ниязбекова отчитаться о деле в парламенте. Они также потребовали его отставки. Ниязбеков же ответил, что МВД не бежит от ответственности и несет “моральную вину”.

Практику похищения для принуждения к браку публично осудили премьер Улукбек Марипов, депутаты парламента, президент Садыр Жапаров, заммуфтия Кадыр Маликов, а также представительство ООН в Кыргызстане.