19 мая депутаты парламента освободили от должности судью Верховного суда Памирдина Жумагулова. По предварительным данным, он написал заявление об уходе с занимаемого поста.

Жумагулов пришел в Верховный суд в 2013 году. Он был членом коллегии по гражданским и экономическим делам.

В 2018 году гражданские активисты внесли Памирдина Жумагулова в «черный список». В него вошли коррумпированные, несправедливые и работающие против законов судьи.

По закону отставку судьи Верховного суда должна поддержать одна треть депутатов Жогорку Кенеша. Постановление о снятии с должности Жумагулова поддержали 92 депутата.

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