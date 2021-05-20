Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что Кыргызстан не может доставить вторую партию китайской вакцины Sinopharm.

Власти Китая предоставили 150 тысяч доз этого препарата в виде гуманитарной помощи.

По словам чиновника, у Кыргызстана «нет ни самолёта, ни авиарейсов в Пекин».

«Ищем чартерные рейсы, каким путем привезти. Ведем переговоры с нашими партнерами, которые имеют самолеты. Мы уже написали письмо в кабмин Кыргызстана с просьбой помочь, там тоже думают», — сказал Бейшеналиев.

Он также рассказал, что и первую партию вакцин Sinopharm* тоже доставляли с трудом.

*Китай в конце марта предоставил Кыргызстану 150 тысяч доз Sinopharm, также ввиде гумпомощи.

«Договорились, заказали самолет и привезли. Китайская сторона все оплатила. Стоит это $154 тысячи. Мы за свой счет должны привезти [вторую партию вакцин]. Выделенные ранее Минфином средства мы направили на закупку российской вакцины «Спутник V». И каждый рейс из Москвы тоже обходится нам в энную сумму», — сообщил министр.

По словам Бейшеналиева, в конце мая в Кыргызстан доставят англо-шведскую вакцину AstraZeneca. Также «на днях» ожидается доставка вакцины «Спутник V».

Вакцинация в Кыргызстане

Вакцинация в Кыргызстане началась 29 марта. Сейчас кыргызстанцев прививают китайской вакциной Sinopharm и российским «Спутником V».

Sinopharm поступила в конце марта в количестве 150 тысяч доз, этого хватит на 75 тысяч человек. Сейчас этим препаратом может вакцинироваться любой желающий.

«Спутник V» пока доступен только гражданам старше 65 лет, у которых есть хронические заболевания.

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Всего по данным минздрава, на 19 мая в Кыргызстане вакцинировано 57 356 человек.

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