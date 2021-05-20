Указом президента Садыра Жапарова назначен новый министр цифрового развития — его предшественник был лишен должности спустя 15 дней после назначения из-за коррупционного скандала.

Новым министром в ранге зампреда кабинета министров назначен Дастан Догоев, который в июне 2020 года покинул госслужбу ради учебы в Гарварде.

Ранее Жапаров своим указом лишил должности зампреда Азамата Дыйканбаева. Его подозревают в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Чиновника водворили в ИВС.

«В ближайшее время Дыйканбаев будет уведомлен о подозрении в совершении указанного преступления, а Первомайским райсудом Бишкека рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — так комментирует это дело ГКНБ.

Кто такой Дастан Догоев?

Догоев занимает видные должности на госслужбе уже при трех президентах — Алмазбеке Атамбаеве, Сооронбае Жээнбекове и Садыре Жапарове.

В июне 2017 года при правлении Алмазбека Атамбаева 30-летнего Догоева назначили главой ГРС. Он сменил на посту Таирбека Сарпашева, на которого было возбуждено два уголовных дела. Тогда сообщалось, что Догоев получил образование в Кыргызстане и Великобритании, после чего работал в Германском обществе технического сотрудничества и Министерстве финансов, а также в ГРС.

В феврале 2018 года он подал в отставку — а руководящую должность заняла бывшая глава ГРС Алина Шаикова. Хотя Догоев занимал должность главы ГРС меньше года, за это время госслужба была задействована в скандале — на одном из правительственных серверов содержался негосударственный сайт, созданный для попытки влияния на президентские выборы.

*Расследователи «Клоопа» выяснили, что на одном из правительственных серверов содержался негосударственный сайт samara.kg. Он предположительно был связан с президентской кампанией кандидата Сооронбая Жээнбекова, который в итоге победил на выборах. Через samara.kg можно было получить доступ к персональным данным граждан страны.

Догоев был ключевым чиновником в этой истории — несмотря на доказательства со стороны журналистов и показания работников штаба кандидата, он отрицал наличие «Самары» в инфраструктуре правительственных серверов и ее связь с Жээнбековым. ГРС провел внутреннее расследование менее чем за 48 часов и заявил, что сайт samara.kg никогда на их сервере не содержался.

В июне 2018 года Догоев был назначен советником президента Жээнбекова на общественных началах.

В начале мая 2019 года Дастан Догоев в ранге советника президента был допрошен ГКНБ. Догоева допросили в качестве свидетеля по делу о закупке биометрических загранпаспортов. Он как раз возглавлял ГРС, когда разрабатывались требования для создания электронных загранпаспортов.

*ГРС объявила тендер на закупку загранпаспортов и заложила на эти цели 1,2 млрд сомов. Победителем стала литовская компания Garsu Pasaulis, предложившая свои услуги за 940 млн сомов. Самая низкая цена была у немецкой Mühlbauer ID Services GMBH, которая оценила свои услуги в 686 млн сомов. После тендера две компании — немецкая Mühlbauer ID Services GMBH и французская IDEMIA France заявили, что тендер прошел с нарушениями. ГКНБ начал свое расследование и сообщил, что должностные лица ГРС вошли в преступный сговор с представителями литовской компании Garsu Pasaulis и отстаивали их интересы во время тендера. Спецслужба оценила ущерб в 253 млн сомов.

В конце мая того же года президент Догоева предложили поставить на должность главы Госкомсвязи — и он возглавил службу.

А в июне 2020 года Догоев покинул руководящую должность. Причиной отставки он назвал поступление в старейший вуз США — Гарвард. Тогда сообщали, что Дастан Догоев поступил на годичную программу магистратуры Гарвардского института госуправления им.Джона Ф. Кеннеди на грантовой основе.