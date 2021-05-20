В Жогорку Кенеше 20 мая прошла пресс-конференция по ситуации вокруг рудника Кумтор. В ходе нее бывший член совета директоров канадской компании Centerra Gold Inc. Тенгиз Болтурук, которого недавно назначили внешним управляющим на «Кумтор Голд Компани», рассказал о том, как будет вестись дальнейшая разработка рудника.

Кумтор — крупнейшее золоторудное месторождение в Центральной Азии, расположенное в Иссык-Кульской области в Кыргызстане. Его разрабатывает «Кумтор Голд Компани», которая является «дочкой» канадской компании Centerra Gold Inc. Кыргызстан через госпредприятие «Кыргызалтын» владеет более 26% акций Centerra Gold. Компания «Кумтор» — бюджетообразующее предприятие.

Про автоматизированную систему на руднике

Болтурук отметил, что сейчас главная задача нового руководства — стабилизировать работу рудника. По его словам, для этого срочно необходимо восстановить автоматизированную систему управления.

«15 мая на руднике дистанционно был заблокирован доступ ко всем программам, обеспечивающим деятельность “Кумтора”. У нас есть основания и факты полагать, что это было сделано руководством Centerra Gold из Канады.

Вся компьютерная система была инсталлирована и переведена в “облака”, которые находятся в Северной Америке. Бухгалтерия, закуп, технические работы, геологическая база данных хранились там, в офисе, и на руднике практически ничего не было. Система бэкап-дублирования не была настроена. Сделана ли это намерено, я не знаю. Руководил этим процессом менеджер Пол Янг, тоже из Канады. Еще полтора года назад все было выведено за рубеж. Это и было слабым местом работы этой компании», — сказал он.

Кроме этого Болтурук сказал, что Centerra Gold отключила системы мониторинга состояния бортов карьера, где добывается руда, и наблюдения за движением ледников. Он назвал это «подлым шагом», который поставил под угрозу жизнь сотрудников.

По его словам, разобраться в этом вопросе должны правоохранительные органы.

«Centerra Gold заявила*, что ничего подобного не предпринимала. Мы приглашаем послов Канады, Великобритании, США и других стран вместе с журналистами посетить рудник и посмотреть, какая там ситуация сейчас […] Пусть сами убедятся, что вся компьютерная система отключена», — сказал он.

*В своём заявлении от 17 мая Centerra Gold сообщила, что компания приостановила доступ всех местных сотрудников «Кумтора» в Кыргызстане к глобальным IT-системам Centerra, «чтобы предотвратить любое несанкционированное вторжение». Однако, в заявлении отметили, что она не выводила из строя системы безопасности, мониторинга и эксплуатации рудника и до прихода правительства на рудник, оно работало без каких-либо происшествий.

По словам Болтурука, чтобы избежать повторения таких ситуаций вместо программы Ellipse, которая ранее использовалась на «Кумторе» и контролировала всё — установят более современную систему контроля SIP.

«У нас будет своя программа, она будет установлена здесь и будет локальной», — сказал он.

Устранение экологических нарушений

Болтурук отметил, что для решения накопившихся экологических проблем понадобится время. По его словам, складирование пустых пород на ледниках постепенно прекратят — на это потребуется минимум полтора-два года.

По его словам, на этот период пустые породы будут вывозить в долину, которая была выбрана для этого ранее.

Также намерены прекратить использовать для нужд рудника воду из озера Петрова, вместо неё хотят использовать шахтные воды карьера — её сейчас сбрасывают в реку Кумтор.

«Озеро оттает в ближайший месяц, воду надо откачать и где-то хранить. Это большая задача, которая требует денег и технических изысканий. Мы также намерены внедрить независимую систему постоянного мониторинга, что “Кумтор Голд Компани” и Centerra Gold не делали. Уже ведем переговоры со швейцарской компанией, чтобы независимая экологическая организация полностью контролировала всё — частоту воды, донные отложения и остальное на руднике», — сообщил он.

По его словам, «Кумтор Голд Компани» изменит свою стратегию, по которой работала при Centerra и будет вести подземную добычу золота. Ожидается, что при таком способе объёмы добычи золота упадут.

Нацбанк будет закупать золото Кумтора

Тенгиз Болтурук

По словам Болтурука, все банковские счета «Кумтор Голд Компани» за границей заморожены, а на счетах в Кыргызстане хранится «очень мизерная сумма, которая не позволит вести операционную деятельность».

Из-за этого Нацбанк Кыргызстана, чтобы обеспечить деньгами компанию, будет выкупать все произведённое золото на руднике Кумтор. Соглашение заключили «Кумтор Голд Компани», «Кыргызалтын» и Нацбанк.

«У Нацбанка достаточно средств, чтобы выкупить годовой объем производства золота на «Кумторе». Деньги у нас будут. Кроме этого, мы консолидируем, те самые накопившиеся средства и аккумулированные на счетах “Кыргызалтына”. Их тоже немало, это те средства — дивиденды и отчисления от “Кумтор Голд Компани” “Кыргызалтыну” как акционеру», — сказал он.

Чуть позже глава госкомиссии по изучению деятельности «Кумтора» Акылбек Жапаров сообщил, что кроме Нацбанка еще три госбанка готовы финансировать «Кумтор Голд Компани», так как золото является самым высоколиквидным товаром.

Прозрачность и увеличение прибыли

По словам Болтурука, после стабилизации ситуации на руднике хотят оптимизировать и повысить эффективность работы Кумтора. Для этого планируют увеличить производство по извлечению золота, снизить операционные затраты и увеличить прибыль компании.

Также он сообщил, что они намерены сделать процесс закупок для рудника более прозрачным.

Про споры с Centerra Gold

Болтурук пообещал, что они будут принимать адекватные шаги, чтобы правительство Кыргызстана и «Кыргызалтын» пострадали наименьшим образом. Для этого, по его словам, кыргызская сторона ведёт переговоры с юристами из США и Канады*.

*Болтурук позже на пресс-конференции отказался назвать название этих юрфирм, сославшись на конфиденциальность.

«Мы готовы отстаивать интересы Кыргызстана перед Centerra, им будут предъявлены результаты проверок госкомиссии, объяснены наши претензии. Кыргызстан нацелен на выстраивание партнерских отношений, но только в том случае, если Centerra готова к прозрачному разговору и соблюдению национального законодательства Кыргызстана и международных стандартов», — сказал он.

Болтурук отметил, что хочет прекратить практику работы с канадской компанией как «разговор здорового человека с глухонемым».

«Я бы хотел, чтобы они наконец стали к нам прислушиваться, слышать и перестали игнорировать, это время уже прошло», — сказал он.

Что происходит вокруг «Кумтора»?

В парламенте 17 мая прошло внеочередное заседание по вопросу месторождения Кумтор и деятельности золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани». 91 депутат проголосовал за введение временного управления в «Кумторе». Позже внешним управляющим назначили Тенгиза Болтурука — советника президента Садыра Жапарова и экс-члена совета директоров Centerra Gold.

До этого, 7 мая этого года Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

15 мая Октябрьский райсуд обязал «Кумтор Голд Компани» выплатить еще 2,1 млрд сомов из-за задолженности компании по страховым взносам.

Также 15 мая правоохранительные органы провели обыски в офисах компании «Кумтор».

Из-за всего этого Centerra Gold Inc. обратилась в международный арбитраж на правительство Кыргызстана.

Европейский банк реконструкции и развития уже выступил с заявлением о том, что поглощение государством компании ставит под угрозу и восстановление экономики Кыргызстана, и репутацию республики для инвесторов.

Правительство Канады тоже сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».

Также в ответ на введение внешнего руководство в «Кумтор голд компани» Centerra Gold заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства и «фактически захватила контроль над рудником».



Кроме этого компания запретила «Кыргызалтыну» передавать или обременять акции компании, а все дивиденды, которые полагалось получить госпредприятию или аффилированным с ним компаниям, будут переданы Centerra Gold Inc.