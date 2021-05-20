Власти Кыргызстана 19 мая приняли решение отменить празднование последнего звонка в офлайн-формате. Мероприятие будет проходить онлайн.

По словам ведущего специалиста Управления школьного и внешкольного образования минобразования Айнуры Кусеиновой, такое решение было принято из-за ухудшающейся эпидситуации.

«В министерстве образования и науки был издан приказ о запрете проведения выпускных балов и последнего звонка в традиционном формате. Проводится мониторинг, у нас есть специалисты, которые являются кураторами каждой области, они будут поддерживать связь и при нарушении и неисполнении приказа применять дисциплинарные меры в отношении тех руководителей, которые допустили это», — сказала она.

По ее словам, в случае проведения выпускных вечеров будут применяться дисциплинарные меры.

Ещё в апреле минздрав сообщал, что Бишкек вошёл в «красную зону» из-за увеличивающегося числа заражённых COVID-19. Так, за минувшие сутки в Бишкеке было зафиксировано 193 случая заражения коронавирусом. Это самое большое количество заражённых по сравнению с другими областями и городами Кыргызстана.

В Оше заражённых было зафиксировано намного меньше — 5 человек.

Общее число заражённых COVID-19 по республике достигло 101 580, умерло 1729 человек.

Над материалом работала Айгерим Турганбекова.