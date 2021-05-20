Участники курултая мусульман Кыргызстана 29 мая утвердят на посту муфтия Кыргызстана кандидата, который пройдет отбор Совета улемов.

Изначально были зарегистрированы восемь кандидатов, из них шестеро прошли отбор после проверки документов и были допущены на экзамен, который состоится 21 мая.

Кандидаты

Султанали Гапуров

Султанали Гапуров – специалист отдела даавата (распространения религии) Духовного управления мусульман Кыргызстана и бывший казы Ошской области. Он является соучредителем двух компаний: турфирмы «Эс Ти Ай Тревел» и ОсОО «Аль-Фатх».

Ушедший в отставку муфтий Максат Токтомушев 8 февраля (до своей отставки) сказал, что его пытались сместить с должности нынешний завотделом аппарата президента Искендер Гаипкулов и неофициальный помощник Садыра Жапарова Арзыбек Бурканов. По словам Токтомушева, они хотели поставить на пост муфтия именно Гапурова.

Убайдулла Сарыбаев

Убайдулла Сарыбаев – казы мусульман Оша, родился в селе Тээке Ошской области. В 2010 году был заместителем муфтия.

Когда главой ДУМК стал Чубак ажы Жалилов, Сарыбаев обвинил его в том, что он очерняет религиозных деятелей южных областей, чтобы оправдать себя после подозрений в коррупции.

Нематилла Жээнбеков

Нематилла Жээнбеков – казы Джалал-Абадской области, родился в селе Акчалуу Сузакского района Джалал-Абадской области. По данным минюста, он возглавляет учреждение «Центр по Хаджу-Умры» Духовного управления мусульман Кыргызстана.

С 1998 года трудился в системе ДУМК, был ректором Исламского университета Кыргызстана с 2003 по 2006 год, в 2010 стал советником муфтия.

Ниязали Арипов

Ниязали Арипов – бывший казы Баткенской и Ошской области, родился в селе Кара-Булак Лейлекского района Баткенской области. Был кандидатом на выборах муфтия в 2017 году, но проиграл Максату Токтомушеву. Он является младшим братом депутата парламента пятого созыва от политической партии «Республика» Назарали Арипова.

Арипов также был старшим преподавателем Ошского государственного университета. Сейчас он является директором фонда «Вакф» при Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

Нурбек Токтогулов

Нурбек Токтогулов — устаз, лекции которого есть на YouTube. Предположительно, он работает в Исламском институте «Расул Акрам». Об этом свидетельствуют фотографии в фейсбуке этого института.

Шукур Исмаилов

О кандидате Шукуре Исмаилове в открытых источниках информации найти не удалось.

Кто не прошел?

Из восьми кандидатов двое – Сайдамир Джейналиев и Шакир Маматов – не были допущены к экзамену и последующим выборам после документационной проверки.

Сайдамир Джейналиев

Сайдамир Джейналиев – один из членов Совета улемов Кыргызстана действующего VI созыва.

Шакир Маматов

Шакир Маматов был казы Оша. В 2012 году он был смещен с поста со скандалом. Тогда в ДУМК заявили, что во время проведения пятничных молитв Маматов позволял верующим задавать вопросы, касающиеся межэтнических отношений. Это послужило основанием для увольнения.

«Обвинения, связанные с увольнением узбекских имамов и привлечением в городские мечети кыргызских священнослужителей, беспочвенны. Я не понимаю шагов, предпринимаемых муфтием Кыргызстана Чубаком ажы Жалиловым. И не согласен с его решением. Возможно, я неугоден, острый на язык, выражаюсь грубо, но никогда не говорил слов, которые бы вносили раскол между представителями двух национальностей», – ответил на обвинения Шакир ажы Маматов.

Как избирают муфтия?

Документы кандидатов на пост муфтия рассматривает специальная комиссия*. 1 апреля для зарегистрированных кандидатов будет организован конкурс, специальная комиссия проверит уровень знаний и профессионализм** претендентов.

* Комиссия состоит из девяти человек: шесть из них — представители Совета улемов, двое — из Госкомиссии по делам религий, и еще один представляет ГКНБ.

** К кандидатам предъявляется ряд требований — знание законодательства и статей Конституции, понимание принципов демократии. Они должны быть приверженцами традиционного ислама, в частности знать ханафитский мазхаб, иметь стаж работы в ДУМК в течение минимум трех лет, а также два образования — высшее религиозное и высшее светское.

Затем документы трех кандидатов, получивших самый высокий балл, направят в Госкомиссию по делам религии и в соответствующий отдел аппарата президента. Там проверяют их досье и принадлежность к радикальным религиозным течениям.

Кандидаты, получившие положительное заключение, будут предложены на выбор комиссии из членов Совета улемов.

Кандидату предстоит собеседование с Советом улемов. Совет выбирает одного кандидата методом голосования. Не прошедшие кандидаты отстраняются от дальнейших действий. От регистрации до собеседования проходит около месяца.

Выбранный Советом улемов кандидат представляется курултаю, в котором участвуют 200-250 делегатов со всех областей республики. Муфтий избирается большинством голосов делегатов собрания.

Курултай в этом году был назначен на 5 апреля, но позже был перенесен на 29 мая. Такое решение принято с учетом предложения председателя комиссии по регистрации кандидатов на пост муфтия Мамасабыра Досбол уулу.

В Совете улемов решили, что нужно больше времени для уточнения непричастности кандидатов к запрещенным религиозным организациям, достоверности дипломов, подтверждающих окончание вузов, и тщательной проверки документов.

Помимо избрания муфтия, 5 апреля выберут членов Совета улемов VII созыва. Заявление подали 75 религиозных деятелей, всего в составе совета 21 человек.

Члены Совета улемов и муфтий избираются на четыре года.

Финансовые махинации в муфтияте

Предыдущий муфтий страны Максат Токтомушев 10 февраля подал в отставку на фоне финансовых махинаций в ДУМК. По версии следствия, руководство муфтията выдавало деньги паломников на хадж частным финансовым компаниям и ежемесячно получала проценты с этих денег.

ГКНБ сообщал, что сумма переданных денежных средств может превышать 100 млн сомов. По этому делу 10 февраля сотрудники ГКНБ задержали Токтомушева. Но позже его отпустили под домашний арест.

До этого, 9 февраля, задержали главного бухгалтера ДУМК Женишбая Бекиева по статье «Дача взятки в особо крупном размере». ГКНБ тогда сообщал, что после выявления финансовых махинаций руководство муфтията стало предлагать сотрудникам спецслужбы взятку в 100 тысяч долларов за сокрытие выявленных фактов и прекращение дальнейшего расследования.

12 февраля Первомайский райсуд рассматривал меру пресечения Бекиеву и оставил его под стражей до 10 апреля. Но 16 марта отпустил под домашний арест.

Позже Токтомушев сделал обращение, где рассказал о том, что сотрудники ГКНБ «вымогали у него взятку».

Покинувшие пост муфтия со скандалом

В Кыргызстане уход муфтиев с должности нередко сопровождался скандалами.

После апрельских событий 2010 года был похищен муфтий Мураталы Жуманов, которого запугивали и требовали крупную сумму денег. Позже он скончался от полученных побоев.

Следующий муфтий Суйун Кулуев также подвергся нападению со стороны криминальных группировок, был избит. После этого он ушел с должности. Говорилось, что и на временно исполняющего обязанности муфтия Абдышукура Нарматова оказывалось давление, что в его адрес поступали угрозы, из-за чего он написал заявление и поспешил уйти с должности.

Возглавлявший муфтият с 2010 по 2012 годы покойный Чубак Жалилов также покинул пост раньше положенного, написав заявление об уходе под давлением.

После него около полутора лет главой ДУМК был Рахматулла Эгембердиев, который покинул пост из-за скандального видео интимного характера.

Нынешнего уже экс-муфтия Максатбека ажы Токтомушева называют одним из видных деятелей течения «Таблиги джамаат» в Кыргызстане. Это течение запрещено в России, Казахстане, Узбекистане и Таджикистане, но не в Кыргызстане. Он был вынужден покинуть должность из-за коррупционного скандала раньше срока.