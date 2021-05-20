В пресс-службе Госкомитета нацбезопасности сообщили, что была выявлена коррупционная схема по выводу денежных средств из госпредприятия «Национальная компания “Кыргыз темир жолу”».

Сына экс-директора «Кыргыз темир жолу» Василия Дашкова также подозревают в мошенничестве по этому делу.

По данным следствия, ответственные лица «Кыргыз темир жолу» с мая 2020 года по апрель 2021 года перечислили компаниям «АтомГрупп» и «Генезис Плюс» более 500 млн сомов под видом оплаты за поставку товарно-материальных ценностей и услуг.

При этом, установлено, что «Кыргыз темир жолу» за указанный период договора с этими компаниями на поставку товарно–материальных ценностей не заключало.

18 мая 2021 года в рамках досудебного производства задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ начальник Финансового департамента «Кыргыз темир жолу», руководители компаний «АтомГрупп» и «Генезис Плюс», а также сын генерального директора госпредприятия Василия Дашкова. ГКНБ называет его «участником данной коррупционной схемы».

Сыну Дашкова вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по статье «Мошенничество». Первомайский суд Бишкека по ходатайству следствия избрал ему мера пресечения ввиде домашнего ареста на условиях возмещения нанесенного ущерба в течение месяца (до 18 июня 2021 года).

Сейчас продолжается расследование по установлению ущерба, нанесенного бюджетным интересам «Кыргыз темир жолу».

19 мая пресс-служба Первомайского райсуда Бишкека сообщила, что 18 мая экс-директора госпредприятия «Кыргыз темир жолу» Василия Дашкова отпустили под домашний арест до 18 июля.

Ранее СМИ писали, что Дашков-старший был задержан сотрудниками Госкомитета нацбезопасности. При этом в пресс-службе ГКНБ опровергли эту информацию.

«Дашков не задержан. Нам такая информация не поступала», — ответили в пресс-службе ГКНБ журналисту «Клоопа».

Расследование о главе «Кыргыз Темир Жолу»

Василий Дашков — бывший милиционер. В железнодорожную отрасль он пришел в 2006 году. До января 2020 года был заместителем главы «Кыргыз Темир Жолу», в апреле 2020 года сам его возглавил.

Журналисты Али Токтакунов и Болот Темиров 18 февраля 2021 года выпустили совместное расследование о том, как председатель госпредприятия «Кыргыз Темир Жолу» Василий Дашков отдавал тендеры своим же компаниям.

По их данным, три компании, принадлежащие ему или аффилированные с Дашковым, за 2 года выиграли тендеры на сумму 176 млн сомов у ГП, которое он сам и возглавлял.

После этого его освободили от занимаемой должности руководителя ГП «Кыргыз Темир Жолу». Соответствующий приказ подписал премьер-министр Улукбек Марипов 25 марта текущего года.

Новым директором «Кыргыз темир жолу» 8 апреля был назначен Адылбек Адранов, занимавший до этого должность начальника филиала по обеспечению погрузочно-разгрузочных работ в этом же предприятии.