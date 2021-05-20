Фото: Пресс-служба ГКНБ.

Пресс-служба ГКНБ 20 мая сообщила, что в Бишкекском агентстве ритуальных (БАРУ) услуг была выявлена коррупция. Отмечается, что в момент получения взятки в 40 тысяч сомов был задержан работник агентства А.А. Его водворили в ИВС ГКНБ.

По версии следствия, отдельные сотрудники «БАРУ» хоронили людей на Юго-западном кладбище, а документально оформляли захоронение в другом. Отмечается, что за это сотрудники «БАРУ» получали денежное вознаграждение от $1 тысячи до $5 тысяч.

«Из-за отсутствия свободных участков с 1 января 2021 года Юго-Западное кладбище было закрыто для захоронения. Спецслужбы устанавливают среди работников «БАРУ» других подозреваемых. Ведется следствие», — отметили в ГКНБ.

Над материалом работала: Бегимай Арстанбекова.