Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с COVID-19. В Бишкеке и Чуйской области скончались по 2 человека.

По данным штаба, всего за время пандемии в стране скончались 1 729 пациентов с коронавирусом.

За сутки также выявили 361 новый случай заражения COVID-19.

Бишкек — 193;

Ош — 5;

Чуйская область — 96;

Ошская область — 13;

Таласская область — 6;

Нарынская область — 13;

Иссык-Кульская область — 28;

Джалал-Абадская область — 4;

Баткенская область — 3.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 101 580 случаев заражения коронавирусом.

С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 320 пациентов. За все время с выздоровлением от коронавируса выписали 94 803 человека.

Среди медработников выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. По 6 случаев зарегистрировали в Бишкеке и Иссык-Кульской области, в Чуйской области — 4, а в Баткенской области один медик заразился COVID-19.

За время пандемии зарегистрировали 4 575 случаев заражения COVID-19 среди медработников. С выздоровлением выписали 4 509 медиков.

Также штаб сообщил, что на 20 мая в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 567 пациентов, из них 78 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 2 461 человек лечатся амбулаторно.