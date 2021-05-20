Накануне стало известно, что около тысячи доз вакцины Спутник V еще в конце апреля разморозились, и их пришлось списать. Вакцины были испорчены в бишкекском ЦСМ №2 и пять сотрудников поликлиники получили выговор.

Глава кыргызского минздрава, известный своим публичным употреблением настойки ядовитого аконита, рассказал свою версию о том, почему почти тысяча вакцин была разморожена. Ранее просто сообщали, что «холодильник почему-то отключился из розетки».

По предварительным данным Алымкадыра Бейшеналиева, есть версия, что «виновата уборщица», которая якобы задела шнур и отключила холодильник с вакцинами.

«Если виноватым окажется кто-то из сотрудников — уборщица или еще кто, то ЦСМ понесет все материальные потери. С другой стороны, это гумпомощь, и мы уже думаем, как восстановить вакцину в деньгах», — говорил он накануне.

А вот в Центре иммунопрофилактики сообщили другую версию — там считают, что кто-то решил зарядить телефон от розетки и выключил холодильник с вакцинами от коронавируса.

Вакцина «Спутник V» хранится при температуре −18…-25. По данным минздрава, всего в страну прибыло 20 тысяч доз этой вакцины. Из них Бишкеку выделили 6 тысяч 800 доз «Спутника V». Первую партию вакцины «Спутник V» в таком же количестве Кыргызстан получил 22 апреля. Всего по данным минздрава, Кыргызстан заказал миллион доз препарата, в том числе 500 тысяч в виде гуманитарной помощи. Испорчены из-за отключения холодильника то ли 930, то ли 994 доз вакцины — чиновники сообщают разные цифры.

Вакцинация населения Кыргызстана началась в конце конце апреля. Сейчас гражданам бесплатно доступны две вакцины — китайская Sinopharm и российская «Спутник V». Причем российскую вакцину могли получить кыргызстанцы только старше 65 или с хроническими заболеваниями. По неназванным причинам эту вакцину получили 49-летний экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов и 61-летняя заместительница председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова.