В Жогорку Кенеше 20 мая проходит пресс-конференция главы госкомиссии по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» депутата Акылбека Жапарова. На ней также присутствуют внешний управляющий «Кумтор Голд Компани» Тенгиз Болтурук и глава госкомитета по экологии Динара Кутманова.

Жапаров заявил о возобновлении уголовных дел по фактам смерти сотрудников на руднике Кумтор. По его словам, за время работы рудника при производстве погибли 19 человек.

«Однако при каждом несчастном случае руководство сбегало, обвиняя в случившемся самих погибших или бригадиров. У нас есть к этом претензии. Уголовные дела возобновлены», — сказал Жапаров.

Ранее сообщалось, что в УВД Иссык-Кульской области ведётся расследование трех случаев смерти работников на руднике Кумтор.

Один из инцидентов произошел в декабре 2019 года. Тогда из-за подвижек северного отвала в долине ручья Лысый двое работников предприятия пропали без вести и сейчас считаются умершими.

Еще один инцидент произошел в феврале 2020 года, когда машинист-экскаваторщик во время работы провалился в озеро Петрова вместе с техникой.

В милиции зарегистрировали эти факты по статье «Нарушение правил безопасности горных, строительных, взрывоопасных или иных работ». Затем в мае 2021 года прокуратура Иссык-Кульской области отправила дело в следственную службу для дополнительных разбирательств.

В МВД тогда сообщили, что для объективного расследования для дачи показаний пригласили руководство компании «Кумтор Голд Компани». Однако в милиции отметили, что всех приглашенных свидетелей нет в Кыргызстане.

Что происходит вокруг «Кумтора»?

В парламенте 17 мая прошло внеочередное заседание по вопросу месторождения Кумтор и деятельности золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани». 91 депутат проголосовал за введение временного управления в «Кумторе» — управляющего будет выбирать кабмин и Фонд по управлению госимуществом.

Кумтор — это крупнейшее золоторудное месторождение в Центральной Азии. Оно разрабатывается канадской компанией Centerra Gold Inc. Кыргызстан владеет 26% акций Centerra. Компания «Кумтор Голд Компани» управляется Centerra Gold Inc.

7 мая этого года Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

Иск подали четверо граждан Кыргызстана по незаконному складированию отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор. Двое из истцов проходили обвиняемыми по делу о захвату заложников — фигурантом этого дела был и президент Садыр Жапаров.

12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Также депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии.

Ранее именно депутаты парламента подготовили почву для этого — они приняли сразу в трёх чтениях закон, позволяющий назначать в любой компании внешнее управление. Главное условие — компания должна создавать реальную угрозу жизни, здоровью населения или экологии, и не выполняет требования для устранения угрозы. 14 мая президент Садыр Жапаров подписал этот закон.

15 мая в СМИ сообщили, что правоохранительные органы проводят обыски в офисах компании Кумтор. Тогда в ГКНБ отказались это комментировать, заявив, что идет следствие, но 17 мая подтвердили проведение обысков.

Из-за всего этого Centerra Gold Inc. обратилась в международный арбитраж на правительство Кыргызстана.

Европейский банк реконструкции и развития уже выступил с заявлением о том, что поглощение государством компании ставит под угрозу и восстановление экономики Кыргызстана, и репутацию республики для инвесторов.

Правительство Канады тоже сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».

Новым внешним управляющим «Кумтор Голд Компани» назначили Тенгиза Болтурука.