Иллюстрация: Christophe Gowans

Парламент 20 мая вынес на общественное обсуждение законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс». По данным инициаторов, он разработан для защиты права работника на личную неприкосновенность, и для обеспечения защиты работника от домогательства в сфере трудовых правоотношений.

Инициаторками поправок стали депутатки Айнуру Алтыбаева, Гульшат Асылбаева. Айнура Осмонова, Евгения Строкова, Наталья Никитенко, Бурун Аманова и Махабат Мавлянова.

Что предлагает законопроект

Законопроект предлагает внести в Трудовой кодекс несколько изменений, в том числе, дополнить его статьей «Запрещение домогательства».

Согласно ей:

Каждый имеет право на личную неприкосновенность и безопасные условия труда, свободные от домогательств.

Никто не может подвергаться давлению, преследованиям со стороны коллег и работодателя на основании того, что они защищали свое право личную неприкосновенность от домогательств.

Работодатель обязан принимать меры по недопущению случаев домогательств.

Работодатель привлекается к ответственности, предусмотренной законодательством Кыргызской Республики, в случае, если работодатель своими незаконными действиями вынудил работника уволиться.

При установлении факта домогательства работнику в судебном порядке возмещается моральный и материальный вред.

Расследование и учет случаев домогательств в отношении работника работодатель должен проводить своевременно и правильно, с участием профсоюза или другого представительного органа работников, а также с обязательным участием госорганов.

В расследовании случая домогательства может участвовать доверенное лицо пострадавшего. Если оно не принимало участие в расследовании, то работодатель должен ознакомить его с материалами расследования.

Вывод комиссии об отсутствии факта подтверждения домогательства в отношении работника должен быть согласован с соответствующим органом государственного надзора или технической инспекцией труда профсоюзов.

Если работодатель отказывается расследовать случай, работник или его доверенное лицо могут составить акт о факте домогательства и обратиться в госорганы контроля за соблюдением трудового законодательства, а также в профсоюзы, прокуратуру или в суд.

Кроме того, согласно законопроекту, работодатель несет ответственность за вред, причиненный работникам домогательством, даже если оно произошло за пределами территории работодателя, произошедшего по его вине.

«Работник и работодатель, в случае установления факта домогательств, в установленном законом порядке вправе обратиться к процедуре медиации», – также отмечено в документе.

Справка-обоснование

В справке-обосновании к законопроекту приведена выдержка из исследования, проведенного при поддержке программы USAID по совместному управлению. В нем Кыргызская ассоциация женщин-судей анонимно опросила 877 женщин и девушек на различных рабочих местах и ​​в вузах в Бишкеке, Кара-Балте, Оше и Токмаке.

«Их спрашивали, сталкивались ли они с сексуальными домогательствами. Большинство опрошенных признали, что проблема существует. 23% работающих женщин и 21,9% студенток сообщили, что они подвергались сексуальным домогательствам. Исследование показывает, что 80% случаев домогательств происходит в государственных учреждениях», – написано в документе.

Согласно исследованию, преимущественно с домогательствами сталкивались женщины в возрасте от 20 до 38 лет, не состоявшие в браке и занимающие должность рядовой сотрудницы (70%).

При этом, как отмечают авторы исследования, женщины, у которых меньше властных полномочий, больше подвержены сексуальным домогательствам. Домогательства чаще всего происходят со стороны мужчин руководителей среднего и высшего звена (44%).

По результатам исследования Кыргызская ассоциация женщин-судей разработала рекомендации по преодолению этой проблемы – изменения в законодательство для привлечения к ответственности виновных, а также превентивные меры, которые могут быть приняты на рабочем месте.

Законопроект направлен на решение следующих задач:

запрещение дискриминации и домогательства в сфере трудовых отношений;

право на возмещение материального и морального, причиненного домогательством;

обязанность работодателя по принятию актов, направленных на закрепление этических правил и норм организационной культуры, а также созданию условий, исключающих домогательства;

предоставление работникам права защиты от домогательства;

разработки государственных нормативных требований охраны труда в сфере защиты права на личную неприкосновенность и защиту от домогательств;

расследование и учет случаев домогательств в отношении работника;

возложение на работодателя ответственности за вред, причиненный работнику домогательством;

включение в способы защиты трудовых прав работников нормы по защите прав работника от домогательства уполномоченными госорганами и судом.

«Правоприменительная практика в сфере трудовых отношений наглядно демонстрирует, что посягательство на право личной неприкосновенности в трудовых отношений в форме домогательства унижает достоинство человека, нарушает культуру труда, основанного на взаимном уважении и профессиональном подходе в трудовых отношениях», – отмечено в справке-обосновании.

Инициаторы подчеркивают, что домогательства негативно влияют на безопасность, охрану и организацию труда, на трудовые отношения, заинтересованность работников и репутацию предприятия.

В справке-обосновании отмечено, что в подавляющем большинстве домогательствам подвергаются женщины. Это происходит, потому что в силу своих функциональных обязанностей они находятся в служебной зависимости от работодателя или коллеги, что создаёт благоприятные условия для домогательства в отношении работника в лице женщины.

Сейчас в трудовом законодательстве страны отсутствуют нормы, позволяющие защитить права и законные интересы работника в случае домогательства. По мнению инициаторов, это создает благоприятные условия для безнаказанности работодателя в случае сексуальных домогательств в отношении работника, а также со стороны работника в отношении женщины-сотрудника.

«Как показывает практика, работник как жертва домогательства в большинстве случаев находиться в служебной зависимости от работодателя либо коллеги как нарушителя, что несет высокую общественную опасность, поскольку работники в качестве жертв домогательства постоянно находиться на рабочем месте и не могут не взаимодействовать с источником домогательства в лице работодателя и коллег», – написано в документе.

Отмечается, что Кыргызстан является участником основных международных договоров сфере прав человека. Страна присоединилась к Пекинской платформе действий, ратифицировала Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW), и подписала Декларацию тысячелетия.

Из-за этого у государства появились международные политические и юридические обязательства, в том числе, отчетность перед договорными органами ООН.

«Принятие проекта Закона не повлечёт за собой негативных социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических и коррупционных последствий, а также выделения дополнительных денежных средств из республиканского бюджета», – заключили авторы законопроекта.

По статистике 83% женщин Кыргызстана хоть раз в жизни пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие. Большинство из них никогда не обращались в правоохранительные органы.

В феврале 2019 года в сети разлетелись скриншоты предполагаемых переписок студенток КРСУ с их преподавателем религиоведения Денисом Брусиловским, в которых мужчина предлагал закрыть зачет «сексом втроем» или обнаженными фотографиями. О домогательствах со стороны Брусиловского заявили 9 студенток, одна — обратилась в милицию. Однако в конце июля правоохранительные органы прекратили дело в отношении преподавателя за отсутствием состава преступления.

Вероятность того, что милиция доведет дела о домогательствах до суда, все еще остается очень невысокой. Во-первых, по словам юриста Эдиля Эралиева, досудебное разбирательство с введением с начала 2019 года нового уголовно-процессуального кодекса позволяет правоохранителям вполне законно очень долго проводить досудебную проверку.

Во-вторых, по статистике за 2018 год в милицию с заявлением о домогательствах обратились всего 34 человека — в 25 случаях в возбуждении дела заявителям просто отказали.

Домогательства происходят даже в главном законодательном органе страны Жогорку Кенеше. Об этом в ноябре 2018 года сообщила экс-депутатка Эльвира Сурабалдиева. По ее словам, в лифте Жогорку Кенеша незнакомый мужчина принял ее за «рядовую сотрудницу» и «заигрывая, полез обниматься».

«Меня так шокировала ситуация, что когда я пришла в себя, его уже рядом не оказалось, а бегать за человеком по всему «Белому дому» я не буду. Но для себя я сделала вывод, что такое происходит повсеместно», — сказала она тогда в интервью изданию Kaktus.

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