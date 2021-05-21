Пресс-служба Первомайского райсуда столицы сообщила, что ранее задержанного активиста Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека.

Такое решение суд принял 21 мая. В суде добавили, что Аспеков пробудет под стражей до 20 июля 2021 года.

Активиста Мелиса Аспекова задержали в январе 2021 года по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у руководства «Кыргыз темир жолу».

По версии следствия, он угрожал проверками со стороны финполиции и митингами против руководства предприятия. После этого, Садыр Жапаров будучи кандидатом на пост президента прокомментировал задержание Аспекова, сказав, что «все должны отвечать за свои поступки».

Затем, уже в мае этого года, Аспеков сделал заявление о том, что Садыр Жапаров на свою предвыборную президентскую кампанию взял $10 млн у экс-президента Сооронбая Жээнбекова и у его брата депутата Асылбека Жээнбекова. Письмо Аспекова появилось на его странице в фейсбуке.

«Он [Садыр Жапаров] открыто сказал, что получил $10 млн от Жээнбековых. Жапаров сказал мне: “прекрати требовать их посадить, кроме них кто бы дал мне денег”. На каждую область потратили по $1 млн, только в Иссык-Кульской потратили $2 млн из-за того, что Жапаров боялся проиграть в своей родной области. Бишкеку и Ошу выделили по $1 млн. Я ему сказал, что если таким путём, то лучше бы не становился президентом. После этих слов он стал избегать меня», — говорилось в заявлении Аспекова.