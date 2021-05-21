Внешний управляющих компании «Кумтор Голд Компани» Тенгиз Болтурук ответил на иск канадской компании Centerra Gold Inc.

Ранее Centerra подала судебный иск в Верховный суд Онтарио, чтобы не допустить Болтурука к косвенному или прямому управлению «Кумтор Голд Компании».

В интервью изданию «Азаттык» Болтурук заявил, что канадская компания знала, что он работает советником президента еще во время его выдвижения в совет директором Centerra.

«Когда в декабре меня избирали в совет директоров, они знали, что я намерен сотрудничать с властями Кыргызстана и являюсь советником президента. Тогда они не увидели конфликта интересов», — сказал Болтурук.

Кроме этого, он добавил, что во время работы госкомиссии по «Кумтору» он сотрудничал с ней как наблюдатель.

«Я не превышал своих полномочий. Centerra пытается дискредитировать меня, власть и госкомиссию», — добавил он.

Иск Centerra

Канадская компания Centerra подала судебный иск в ответ на нарушения Тенгиза Болтурука перед компанией и «в связи с недавним захватом рудника Кумтор правительством Кыргызстана».

В Centerra заявили, что до того, как Болтурук покинул пост члена директоров правления компании, он якобы провел с правительством Кыргызстана переговоры по захвату рудника.

«12 мая, до захвата рудника, “Кыргызалтын” попыталось перевести около $29 миллионов на несанкционированный банковский счет, используя поддельное платежное поручение, отправленное третьему лицу. Счет был якобы открыт на имя “Кумтор Голд Компани”», — говорится в заявлении Centerra.

Кроме того, в заявлении приводятся слова исполнительного директора Centerra Gold Скотта Перри. Он заявил, что обвинения компании в загрязнении окружающей среды и нарушении экологических норм используют «официальные власти Кыргызстана» и сам Болтурук, чтобы «отвлечь внимание от их беспрецедентного захвата рудника Кумтор».

Болтурука назначили на должность временного управляющего «Кумтор Голд Компани» — дочерней компании канадской Centerra Gold Inc 18 мая.

Это произошло после того как депутаты парламента приняли закон позволяющий вводить в любой компании внешнее управление. Позже 14 мая закон подписал президент Садыр Жапаров.

Из-за происходящих событий вокруг Кумтора правительство Канады сделало заявление. В нем говорится, что шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».