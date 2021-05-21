Первым заместителем руководителя кабинета министров назначен Айбек Жунушалиев. Соответствующий приказ подписал президент Садыр Жапаров 20 мая.

Айбеку Жунушалиеву — 44 года. Ранее он занимал пост первого заместителя руководителя аппарата правительства.

В 1999 году Жунушалиев окончил Кыргызский государственный национальный университет им. Ж.Баласагына по направлению «юриспруденция». Профессиональный путь начал преподавателем вышеуказанного учебного заведения. Затем в 2000 году возглавил комитет по работе с молодежью Чуйской областной администрации.

В аппарат правительства Жунушалиев пришел в 2007 году, референтом в отдел образования, культуры, религии, спорта и работе с молодежью. Затем работал на различных должностях, а в 2015 году стал руководителем отдела социального развития аппарата правительства. Кроме этого в 2016 году он занимал должность статс-секретаря в Министерстве миграции и по делам молодежи.

До Жунушалиева пост первого заместителя руководителя кабинета министров занимал Артем Новиков. 20 мая его назначили руководителем РКФР.