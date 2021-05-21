Генпрокуратура 12 мая сообщила, что начала расследование по факту коррупции при заключении договоров по разработке рудника Кумтор.

По данным надзорного органа, в период с 1992 года по 2019 год высокопоставленные чиновники и руководство «Кыргызалтына», «обладая властными полномочиями», создали «противоправную и устойчивую связь с представителями канадской компании “Камеко” и Centerra Gold Inc. в целях незаконного получения материальных и других благ заключали ряд заведомо невыгодных для Кыргызстана соглашений по разработке золоторудного месторождения Кумтор».

К такому выводе в Генпрокуратуре пришли, изучая материалы госкомиссии по изучению деятельности «Кумтора» под руководством депутата Акылбека Жапарова.

«Вследствие этого государству причинен многомиллиардный материальный ущерб и окружающей среде нанесен непоправимый урон, что в свою очередь создало угрозу государственной безопасности», — отметили в Генпрокуратуре.

Этот факт 18 мая зарегистрировали в ЕРПП по статье «Коррупция».

О каких компаниях идёт речь?

Кумтор — крупнейшее золоторудное месторождение в Центральной Азии, расположенное в Иссык-Кульской области в Кыргызстане.

В 1992 году правительство Кыргызстана и канадская корпорация «Камеко» заключили договор по разработке месторождения Кумтор и создали проект «Кумторзолото». Для разработки рудника создали компанию «Кумтор Оперейтинг компани». Кыргызстан через госпредприятие «Кыргызалтын» владел более 66% ее акций, а «Камеко» более 33%.

Разработка на Кумторе началась в 1997 году — к этому времени на руднике была достроена вся инфраструктура. В 2004 году доля Кыргызстана в проекте уменьшилась до 33% из-за реструктуризации проекта по Кумтору. На этом этапе Кыргызстан и Канада создали совместную компанию Centerra Gold Inc.

В том же году Кыргызстан продал 17% акций за $84 млн — тогдашний президент Аскар Акаев говорил, что эти деньги пошли для решения социальных проблем населения.

В 2009 году корпорация «Камеко» продала остатки акций в проекте Кыргызстану и покинула проект. А доля Кыргызстана в Centerra Gold увеличилась до 33%.

В 2016 году из-за того, что Centerra Gold купила горнодобывающую компанию Thompson Creek за $1 млрд 28 млн, доля Кыргызстана в канадской компании вновь уменьшилась — до 26,6%. Это доля есть у Кыргызстана и по сей день.

Сейчас рудник разрабатывает «Кумтор Голд Компани», которая является «дочкой» Centerra Gold.