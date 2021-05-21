Институт омбудсмена 21 мая сообщил, что к ним обратился мужчина из СИЗО-1 Бишкека с жалобой на пытки со стороны сотрудников УВД Первомайского района столицы.

По данным института омбудсмена, 23 февраля 2021 года в 20:00 мужчину задержали по подозрению в краже денег, которые ему оставили на хранение.

Милиционеры из УВД Первомайского района избивали его, и теперь заявитель оглох на левое ухо и постоянно ощущает головные боли.

«Из-за невыносимых пыток, которые применяли сотрудники милиции, Т.К. [обратившийся мужчина] попытался покончить жизнь самоубийством через повешение, однако другие задержанные лица, находившиеся с ним в одной камере ИВС, помешали акту суицида», — отметили в институте омбудсмена.

Кроме этого в заявлении к правозащитникам мужчина указал, что ему вменяют неправильную квалификацию статьи. Он подтверждает, что действительно взял денежные средства, которые ему оставили на хранение. Но «он эти деньги он не воровал, а потратил с намерением их последующего восстановления».

«Грубое и предвзятое отношение к нему сотрудников УВД он объясняет тем, что ранее сотрудниками ГКНБ, по его заявлению в вымогательстве, был задержан их коллега из УВД Ленинского района», — сообщили в институте омбудсмена.

В институте омбудсмена по этому факту уже обратились в органы прокуратуры, собранные материалы зарегистрированы в ЕРПП и в прокуратуре Первомайского района Бишкека статье «Превышение власти». Также материалы направили в СО ГУ ГКНБ Бишкека, где уже проводится расследование.

«Данное дело взято сотрудниками профильного отдела аппарата Акыйкатчы под контроль, вплоть до его логического завершения и принятия в отношении Т.К. законных решений», — отметили в институте омбудсмена.

Фото на заглавной иллюстративное.

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