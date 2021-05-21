Канадская компания Centerra Gold Inc 20 мая сообщила, что подала иск в Верховный суд Онтарио на Тенгиза Болтурука — внешнего управляющего компанией «Кумтор».

В заявлении Centerra говорится, что судебный иск подан в ответ на нарушения Болтурука перед компанией и «в связи с недавним захватом рудника Кумтор правительством Кыргызстана».

Centerra Gold Inc планирует запретить Болтуруку прямое или косвенное участие в управлении рудником Кумтор.

Что говорят в Centerra Gold Inc

В канадской компании заявили, что до того, как Болтурук покинул пост члена директоров правления Centerra, он якобы провел с правительством Кыргызстана переговоры по захвату рудника.

«12 мая, до захвата рудника, “Кыргызалтын»* попыталось перевести около $29 миллионов на несанкционированный банковский счет, используя поддельное платежное поручение, отправленное третьему лицу. Счет был якобы открыт на имя “Кумтор голд компани”», — говорится в заявлении Centerra.

*Коллектив «Кыргызалтына» ранее сделал заявление, где упоминали о Тенгизе Болтуруке и о том, что он, якобы используя подставных лиц, выводит из компании сотни тысяч долларов. Сотрудники компании добавили, что в выводе денег участвует и член совета директоров от правительства Кыргызстана в Centerra Gold Inc Нурлан Кыштобаев. В это время Болтурук входил в состав членов директоров Centerra.

Кроме того, в заявлении приводятся слова исполнительного директора Centerra Gold Скотта Перри. Он заявил, что обвинения компании в загрязнении окружающей среды и нарушении экологических норм используют «официальные власти Кыргызстана» и сам Болтурук, чтобы «отвлечь внимание от их беспрецедентного захвата рудника Кумтор».

При этом, Перри добавил, что Centerra готова работать с правительством Кыргызстана, чтобы через диалог решить все спорные вопросы.

«В то же время, враждебные действия правительства не оставляют нам выбора, кроме как продолжать защищать интересы Centerra и ее акционеров всеми законными средствами», — заключил Перри.

Внешнее управление «Кумтора»

Тенгиза Болтурука назначили временным внешним управляющим компании «Кумтор» 18 мая. С декабря 2020 года Болтурук входил в состав совета директоров Centerra Gold Inc, которая разрабатывает рудник Кумтор*, используя одноименную компанию.

За день до назначения Болтурука 91 депутат Жогорку Кенеша проголосовал за введение временного внешнего управления для «Кумтор Голд Компани». Предприятие обвиняли в нарушении экологических норм, угрозах, шантаже.

*Кумтор — это крупнейшее золоторудное месторождение в Центральной Азии. Оно разрабатывается канадской компанией Centerra Gold Inc. Кыргызстан владеет 26% акций Centerra. Компания «Кумтор Голд Компани» управляется канадской Centerra Gold Inc.

Так же 7 мая этого года Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

Иск подали четверо граждан Кыргызстана по незаконному складированию отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор. Двое из истцов проходили обвиняемыми по делу о захвату заложников — фигурантом этого дела был и президент Садыр Жапаров.

12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Также депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии.

Ранее именно депутаты парламента подготовили почву для этого — они приняли сразу в трёх чтениях закон, позволяющий назначать в любой компании внешнее управление. Главное условие — компания должна создавать реальную угрозу жизни, здоровью населения или экологии, и не выполняет требования для устранения угрозы. 14 мая президент Садыр Жапаров подписал этот закон.

15 мая в СМИ сообщили, что правоохранительные органы проводят обыски в офисах компании Кумтор. Тогда в ГКНБ отказались это комментировать, заявив, что идет следствие, но 17 мая подтвердили проведение обысков. После этих действий Centerra Gold Inc. обратилась в международный арбитраж с жалобой на правительство Кыргызстана.

Правительство Канады сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».

Европейский банк реконструкции и развития так же выступил с заявлением о том, что поглощение государством компании ставит под угрозу и восстановление экономики Кыргызстана, и репутацию республики для инвесторов.