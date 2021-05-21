В селе Новопавловка Чуйской области сотрудники милиции 19 мая в ходе обыска дома нашли у членов общественного движения «Кырк уруу, жети дубан ынтымагы» наркотики. По данным МВД, всего в доме находились один из лидеров движения и десять членов общественного движения.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан один из лидеров общественного движения “Кырк уруу, жети дубан ынтымагы” И.Д. 52 лет. В ходе личного досмотра в его куртке обнаружен и изъят пакет с марихуаной весом 2,5 грамм», — сообщили в милиции.

Кроме этого милиционеры нашли у одного из членов движения более 3 граммов марихуаны. Также в летней кухне дома при обыске нашли пакет с 430 граммами марихуаны и самодельное устройство для курения наркотиков — «бульбулятор».

В МВД также сообщили, что при проведении освидетельствования 10 из 11 членов движения находились в наркотическом опьянении. Трое из них арестованы, остальные отпущены под обязательство о явке.

По этому факту в производстве ОВД Аламудунского района начали досудебное производство по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта».

«Кырк уруу, жети дубан ынтымагы» и милиция

Члены движения «Кырк уруу, жети дубан ынтымагы» не в первый раз попадают в поле зрения милиционеров.

В апреле 2019 года одного из лидеров «Кырк уруу, жети дубан ынтымагы» задержали за незаконное хранение наркотиков. В его доме нашли тогда нашли наркотики весом 35 граммов.

В июне 2019 года одного из лидеров движения задержали с поличным при попытке дачи взятки в $1 тысячу следователю.

Также 30 сентября 2020 года милиция провела арест участников этого объединения по подозрению в разжигании межрегиональной вражды и призывах к насильственному захвату власти.

Во время собрания были арестованы 26 человек, при этом экспертиза выявила в крови 20 из них наркотические вещества. В числе задержанных были пятеро руководителей объединения, подозреваемых в разжигании розни и призывах захвата власти. По данным МВД, четверо из пяти этих задержанных уже были ранее судимыми за изнасилование, грабеж и контрабанду наркотиков.