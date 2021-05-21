Житель Узгенского района Ошской области Нурсултан Иматалиев 19 мая собрал пресс-конференцию из-за затянувшегося судебного дела. В ночь на 6 октября Иматалиева избили спортсмены, названные сыновья одного из политиков — они использовали холодное оружие, биту и пистолет.

Тогда судебно-медицинская экспертиза выявила три гематомы на голове пострадавшего. Также у него была сломана челюсть, выбиты 16 зубов, разбита губа и сломаны пальцы на правой руке. В общей сложности Иматалиев провел в больнице 20 дней.

Милиция Узгенского района начала расследование по статье «Хулиганство», были задержаны трое подозреваемых. В начале 2021 года расследование закончили и дело передали в суд.

Названные сыновья политиков и бойцы без правил

Алым Насипов



По словам пострадавшего, его избили названные сыновья спортсмена Алыма Насипова* — Кутмидин Абдуллаев**, Данияр Авазбек уулу и Доолот Ормонов*, а также некий Расул.

*В 2016 году боец по Самбо Алымбек Насипов стал депутатом БГК от партии «Мекеним Кыргызстан», но через год он сдал свой мандат по собственному желанию. Насипов выходец села Шоро-Башат, он также является руководителем спортклуба «Ынтымак команда Ихлас». Пострадавший сообщил, что Насипов раньше работал водителем судьи Бишкекского городского суда Курманкула Зулушева. На данный момент Курманкул Зулушев занимает пост генерального прокурора.

**Еще один подозреваемый в избиении Кутмидин Абдуллаев — бывший телохранитель Курманкула Зулушева. Абдуллаев также является спортсменом, он занимается боями без правил.

*** Один из подозреваемых Доолот Ормонов известен в криминальном мире под кличкой «Дөкү/Доку».

Спортивные маты и выборы

С Насиповым у Иматалиева был конфликт из-за выделенных для спортзала села Шоро-Башат спортивных матов.

«Более 400 тысяч сомов было выделено на приобретение матов Торт-Кульским айыл окмоту […] Прошло много времени, прежде чем позвонил глава села Сулайман Олдошев и попросил забрать маты. Он сказал, что маты привезли к нему домой. Когда поехал за матами, они оказались старыми. Начал расспрашивать бишкекских знакомых, они сказали, что Алымбек Насипов постелил в своем зале [новые] маты, а старые передал в село. Я их не забрал, но они все равно [маты] доставили в зал», — сказал Иматалиев.

Но не только присвоение новых матов было причиной конфликта. Во время парламентских выборов Иматалиев с родственниками поддерживали кандидата от партии «Мекенчил» Орозбека Сыдыкова, а подозреваемые в нападении на пострадавшего — на кандидата от партии «Замандаш».

«“Өкүл ата” [названный отец] Алыма [Насипова] Бакыт Мамбетов, “өкүл ата” [названный отец] Бакыта — Улугбек Ормонов. Он выставлял кандидатуру от партии “Замандаш”. Мы до этих пор пять лет подряд отдавали свой голос их кандидатам. Когда появился свой кандидат [из “Мекенчил”], мы проголосовали за него. Их кандидат получил маленький процент голосов. Они стали угрожать, стали говорить — пристрелим, вам не поздоровится», — сказал Иматалиев.

Улугбек Ормонов

*Ормонов при правлении Курманбека Бакиева был лидером провластной фракции «Ак Жол». После он стал депутатом от фракции «Бир Бол» , а в 2020 году на выборах в парламент был кандидатом от партии «Замандаш». Узгенский район — малая родина Ормонова.

Бита, пистолет и нож

После полученных угроз Иматалиев встретился с бойцом без правил Кутмидином Абдуллаевым.

«Когда я вышел из машины и подошел к передней части машины, из их машины вышли четверо человек — Кутмидин, Расул, Данияр и парень по кличке “Доку”, которого я знал лишь со стороны.

Данияр вышел с пистолетом, Расул с ножом в руках. “Доку” тоже что-то держал, но я не успел рассмотреть. Когда Кутмидин спросил, что случилось, Данияр ударил меня в лицо пистолетом. Тогда я взял Данияра за воротник, но в этот момент подошли Расул с правой стороны, “Доку” с левой стороны и стали избивать», — рассказал Иматалиев.

Позже некий Расул нанес ножевые ранения пострадавшему, а Кутмидин Абдуллаев вынес из машины бейсбольную биту и стал избивать его.

Фото: «Т-Медиа»

Один из друзей Иматалиева, Нурали Жапаров, пытался остановить драку, но он тоже был избит и был вынужден бежать.

«Мой дом находился неподалеку, его [Иматалиева] дядя [он был там] я его привел . Когда мы вышли их уже не было, сбежали. Друг сидел и матерился. Он был не в себе, весь в крови, невозможно узнать», — сказал он.

Когда Нургуль Ырысбаева, сестра потерпевшего, приехала в районную больницу Узгена, врачи сказали, что состояние ее брата тяжелое и попросили его увезти в другую больницу. Родственники Иматалиева отвезли его в Ошскую областную больницу, где он провел четыре дня в реанимации.

По словам Ырысбаевой, задержаны трое подозреваемых, четвертый — Доолот Ормонов — сбежал в Казахстан. По версии сестры подозреваемого, Курманкул Зулушев имеет прямое отношение к тому, что дело затягивается.

Сам Алым Насипов сообщил Ырысбаевой, что он не имеет отношения к произошедшему. По его словам, все действия организовал Бакыт Мамбетов — его “өкүл ата” (названный отец). Родственники Иматалиева недовольны тем, что следствие ни разу не вызвало на допрос Насипова и Мамбетова, а в течение четырех месяцев не было проведено ни одного судебного разбирательства.