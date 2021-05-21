Депутаты «легендарного» парламента, работавшего с 1990 по 1994 год, 21 мая дали пресс-конференцию по теме рудника Кумтор. В соцсетях экс-депутатов прозвали «участниками первого кантри-фестиваля на кыргызской земле».

Фото: Твиттер @dyikanbaev

В ходе пресс-конференции экс-депутат Шергазы Мамбетов заявил, что в нарушениях на Кумторе виноват беглый бывший президент Аскар Акаев.

По его словам, руководство страны во главе с Аскаром Акаевым в те годы «вело неразумную политику» и разработку Кумтора отдали канадской компании «Камеко» без конкурсного отбора.

Он считает, что Акаев распустил* «легендарный» парламент именно из-за Кумтора.

*«Легендарный» парламент самораспустился в 1994 году из-за трений и разногласий возникших между ветвями государственной власти. 13 сентября 1994 года должна была состояться очередная сессия, но она не состоялась из-за отсутствия кворума. В итоге работа «легендарного парламента» закончилась самороспуском.

Ранее сам первый беглый президент Аскар Акаев сказал, что при подписании соглашений с канадцами по разработке месторождения от 2003 и 2009 годов, которые сейчас критикуют, активно принимал участие депутат Акылбек Жапаров. Он назвал его «самым первым виновным» в сложившейся ситуации.

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Так он ответил на обвинения самого Жапарова, связанные с Кумтором.

Акылбек Жапаров с февраля этого года является председателем госкомиссии по изучению деятельности «Кумтора».

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Генпрокуратура начала расследование о коррупции при заключении соглашений по разработке Кумтора