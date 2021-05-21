Председатель профсоюза «Кумтор Голд Компани» Калысбек Рыспаев сообщил, что сотрудники одноименного месторождения поднимают вопрос остановки производства. По его словам, такой вопрос мог возникнуть из-за задержек с выплатой зарплат сотрудников и снижением фонда оплаты труда.

«Пока неизвестно, кто поднимает этот вопрос и манипулирует людьми. Нельзя однозначно утверждать, что это Centerra, или прежнее исполнительное руководство компании, или силы, находящиеся в оппозиции президенту Садыру Жапарову», — говорится в сообщении Рыспаева.

Однако он отметил, что остановка работы компании «Кумтор» пойдет против интересов Кыргызстана.

В заявлении также отмечается, что задержка выплаты зарплаты сотрудникам связана с отключением системы «Эллипс», которая ведет автоматический учет рабочего времени и начисляет зарплату.

«Сейчас специалисты соответствующих отделов будут самостоятельно готовить расчеты по зарплате. Необходимо иметь ввиду, что по закону в случае изменений в управлении предприятием снижать зарплату и увольнять работников запрещено», — добавил Рыспаев.

Профсоюз также обратился к внешнему управляющему компанией «Кумтор» Тенгизу Болтурук, чтобы он принял меры для решения вопросов с задержкой зарплат и не допустил остановку работы компании «Кумтор».

«Кумтор» и внешнее управление

Тенгиза Болтурука назначили временным внешним управляющим компании «Кумтор» 18 мая. С декабря 2020 года Болтурук входил в состав совета директоров Centerra Gold Inc, которая разрабатывает рудник Кумтор*, используя одноименную компанию.

За день до назначения Болтурука депутаты парламента проголосовал за введение временного внешнего управления для «Кумтор Голд Компани». Само предприятие обвиняли в нарушении экологических норм, угрозах, шантаже.

*Кумтор — это крупнейшее золоторудное месторождение в Центральной Азии. Оно разрабатывается канадской компанией Centerra Gold Inc. Кыргызстан владеет 26% акций Centerra. Компания «Кумтор Голд Компани» управляется канадской Centerra Gold Inc.

Кроме этого, 7 мая этого года Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

Известно, что иск подали четверо граждан Кыргызстана по незаконному складированию отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор. Двое из истцов проходили обвиняемыми по делу о захвату заложников — фигурантом этого дела был и президент Садыр Жапаров.

Позже, 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд. Еще одним вариантом было предложено расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии.

Ранее депутаты парламента уже подготовили почву для этой процедуры приняв сразу в трёх чтениях закон, позволяющий назначать в любой компании внешнее управление. А уже 14 мая президент Садыр Жапаров подписал этот закон.

На следующий день 15 мая в СМИ сообщили, что правоохранительные органы проводят обыски в офисах компании Кумтор. Тогда в ГКНБ отказались это комментировать, заявив, что идет следствие, но 17 мая подтвердили проведение обысков. После этих действий Centerra Gold Inc обратилась в международный арбитраж с жалобой на правительство Кыргызстана.

Вместе с этим правительство Канады сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».

А позже канадская компания Centerra Gold Inc сообщила, что подает в суд на Тенгиза Болтурука, чтобы не допустить его к косвенному или прямому управлению компанией «Кумтор».