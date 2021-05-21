Глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова 21 мая сообщила, что Центр семейной медицины №2 должен возместить ущерб за размороженную вакцину «Спутник V» в течение месяца.

«Они должны перечислить Минздраву деньги. Сейчас мы работаем над дополнительными поставками вакцины. Если вопрос с ущербом решится, тогда дополнительно запросим эту тысячу доз, а второй компонент пока будет стоять. Срок хранения препарата хороший — до 2022 года. Будем восполнять в течение года», — сказала Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, факт разморозки вакцин никто не скрывал.

«У нас были внутренние процедуры и расследования, дозы не скрыли, в базу лишних людей не ввели. Эти изъятые дозы идут в остатке по городу», — добавила она.

Ранее вице-мэрка Бишкека Виктория Мозгачева в эфире программы «Вечер трудного дня» сообщила, что материальный ущерб в результате списания размороженной вакцины «Спутник V» составил около 840 тысяч сомов.

«Спутник V» Кыргызстан закупает примерно по $10 за один компонент вакцины.

Разморозка «Спутник V»

19 мая стало известно, что около тысячи доз вакцины Спутник V еще в конце апреля разморозились, и их пришлось списать. Вакцины были испорчены в бишкекском ЦСМ №2, пять сотрудников поликлиники получили выговор.

Глава кыргызского минздрава, известный своим публичным употреблением настойки ядовитого аконита, рассказал свою версию о том, почему почти тысяча вакцин была разморожена. Ранее просто сообщали, что «холодильник почему-то отключился из розетки».

По предварительным данным Алымкадыра Бейшеналиева, есть версия, что «виновата уборщица», которая якобы задела шнур и отключила холодильник с вакцинами.

«Если виноватым окажется кто-то из сотрудников — уборщица или еще кто, то ЦСМ понесет все материальные потери. С другой стороны, это гумпомощь, и мы уже думаем, как восстановить вакцину в деньгах», — говорил он накануне.

В Центре иммунопрофилактики сообщили другую версию — там считают, что кто-то решил зарядить телефон от розетки и просто выключил холодильник с вакцинами от коронавируса.

Вакцина «Спутник V» хранится при температуре −18…-25. По данным минздрава, всего в страну прибыло 20 тысяч доз этой вакцины. Из них Бишкеку выделили 6 тысяч 800 доз «Спутника V». Первую партию вакцины «Спутник V» в таком же количестве Кыргызстан получил 22 апреля.

Всего по данным минздрава, Кыргызстан заказал миллион доз препарата, в том числе 500 тысяч в виде гуманитарной помощи. Испорчены из-за отключения холодильника то ли 930, то ли 994 доз вакцины — чиновники сообщают разные цифры.

Вакцинация населения Кыргызстана началась в конце конце апреля. Сейчас гражданам бесплатно доступны две вакцины — китайская Sinopharm и российская «Спутник V».

Официально российскую вакцину могут получить только кыргызстанцы только старше 65 лет, имеющие хронические заболевания. Но по неназванным причинам эту вакцину получили публично 49-летний экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов и 61-летняя заместительница председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова.