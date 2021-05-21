Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров 24-25 мая совершит рабочую поездку в Россию. Там он встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

Жапаров и Путин рассмотрят вопросы двустороннего сотрудничества и евразийской экономической интеграции.

«Особое внимание будет уделено взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС», — говорится в сообщении.

Кроме этого,планируется обсуждение мер по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, включая поставки в Кыргызстан российских вакцин от COVID-19.

По сообщению Кремля, Путин и Жапаров также обсудят актуальные региональные проблемы, включая укрепление стабильности на кыргызско-таджикистанской границе.

Россия и конфликт на кыргызско-таджикской границе

На границе Кыргызстана и Таджикистана 28-30 апреля произошел вооруженный конфликт. Предварительным данным причиной конфликта послужила установка видеокамер на водозаборе «Головной» таджикской стороной.

В результате вооруженного конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек и пострадали 154 человека. Власти Таджикистана сообщили, что в результате вооруженного конфликта скончались 19 человек и получили ранения 87 таджикистанцев.

В конфликте также пострадала инфраструктура приграничных кыргызских сёл: разрушены более 100 жилых домов, сгорели школы, детские сады и другие здания.

Таджикские власти сообщили, что в результате конфликта в трех сёлах Исфары были полностью разрушены 14 домов и два дома частично, также частично разрушены средняя школа в селении Овчи Калача и один жилой дом.

Об окончательном прекращении огня стороны договорились 1 мая после переговоров правительственных делегаций. 3 мая Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации. В тот же день власти двух стран сообщили о возбуждении уголовных дел и обвинили друг друга в начале конфликта.

В ходе событий пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов стать посредником в решении конфликта Кыргызстана и Таджикистана.

После приграничный конфликт с Путиным обсудил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он прибыл в Москву с рабочим визитом 9 мая. Тогда на встрече с главой России, Рахмон подчеркнул «твердую позицию правительства Таджикистана относительно мирного решения всех существующих проблем путем переговоров». Тогда в пресс-службе Кремля заявляли, что встреча Путина с Жапаровым не запланирована.

На следующий день, 10 мая, состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова и президента России Владимира Путина. Они обсудили вопросы сотрудничества и конфликт на кыргызско-таджикской границе. Путин заявил, что Россия готова оказать Кыргызстану помощь в преодолении гуманитарных последствий конфликта.

Тогда и стало известно, что главы двух стран договорились о встрече в конце мая. А 18 мая Садыр Жапаров ушёл на самоизоляцию «ввиду предстоящих поездок за рубеж».