О смерти 28-летнего хозяина чайханы «Байзак» стало известно 20 мая, когда милиция рассказала о начатом расследовании. Но тело мужчины обнаружили повешенным еще ранним утром 12 мая в селе Каштар-Кыштак Кара-Сууйского района.

Тогда милиция провела осмотр и назначила экспертизы. А спустя несколько дней следствие занялось смертью еще одного мужчины, тело которого нашли повешенным. 18 мая в контейнере в селе Талдык Кара-Суйского района было найдено тело 47 летнего мужчины. Погибшим оказался житель соседнего села Чий-Талаа Алайского района.