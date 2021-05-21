В онлайн-формате 21 мая состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нём приняли участие страны-участницы Евразийского экономического союза и его страны-наблюдательницы.

Фото: пресс-служба президента

Президент Садыр Жапаров в ходе заседания призвал страны ЕАЭС* развивать общий финансовый рынок, устранить барьеры между странами и нарастить объёмы торговли, убрав барьеры между странами.

*Странами-участницами ЕАЭС являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Странами-наблюдательницами выступают Узбекистан, Молдавия и Куба.

«Клооп» выбрал самое интересное из того, что говорил Жапаров.

Про финансовый рынок

Жапаров отметил, что из-за ослабления национальных валют и внешней инфляции выросли цены на продовольствие в странах СНГ.

Читать по теме: Как изменилась жизнь кыргызстанцев в пандемию. Рассказываем на графиках и цифрах

По этой причине он предложил «сделать упор на углубление сотрудничества в валютной сфере с более активным использованием национальных валют во взаимных расчетах». Так внешняя инфляция меньше затронет страны ЕАЭС.

«Нужно продумать соответствующий действенный механизм, предполагающий стимулирование торговых и финансовых операций в национальных валютах государств-членов Союза, в том числе в целях нивелирования влияния внешней инфляции на товары “продуктовой корзины”», — сказал он.

Про барьеры в торговле и интеграцию

Жапаров подчеркнул, что устранение барьеров в торговле между странами Союза позволит нарастить её объёмы. И обеспечит устойчивые торговые потоки внутреннего рынка ЕАЭС.

«Мы должны четко понимать, что именно устранение барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке является ключевым дивидендом любой интеграции», — сказал он.

Для этого, по мнению Жапарова, нужно наделить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК)* дополнительными полномочиями и работать над созданием полноформатных общих рынков, предусмотренных Договором о ЕАЭС.

*Ранее стало известно, что экс-вице-премьер-министр и бывший лидер партии «Чон Казат» Максат Мамытканов стал министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК.

Жапаров отметил, что для Кыргызстана приоритетным направлением является интеграция в рамках ЕАЭС.

«Мы намерены и далее продолжать активную и плодотворную работу в рамках Союза, основываясь на принципах обеспечения взаимовыгодного сотрудничества, соблюдения принципов рыночной экономики и учета национальных интересов сторон», — добавил президент.

Про трудовых мигрантов и вакцины

Жапаров также сказал и про общий рынок услуг. Он отметил, что Кыргызстан «придерживается политики либерализации в приоритетном порядке в отношении секторов услуг», исходя из экономической целесообразности.

«Помимо возможности свободного передвижения и трудоустройства, для трудящихся и членов их семей, проживающих в странах ЕАЭС, надо расширить возможности доступа к современным стандартам здравоохранения, образования и социальной защиты», — предложил он.

Кроме этого, Жапаров подчеркнул, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 и поддержания стабильности «в первую очередь следует обеспечить широкий доступ к вакцинам всем гражданам ЕАЭС».

«Кыргызстан всецело поддерживает вопрос о сотрудничестве государств-членов ЕАЭС в сфере производства лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения и готова активно участвовать в совместных мероприятиях», — сказал он.

В ответ президент России Владимир Путин заявил, что сейчас рассматривается возможность производства в Кыргызстане и Армении вакцина от COVID-19 «Спутник V».

Он отметил, что «Спутник V» успешно выпускают в Казахстане и Беларуси и поэтому теперь рассматривается развертывания таких производств в Кыргызстане и Армении.

Читать по теме: Укрепление стабильности на кыргызско-таджикской границе и российские вакцины от COVID-19. Что ещё обсудят Жапаров и Путин