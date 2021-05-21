Республиканский штаб сообщил, что на 21 мая в Кыргызстане умерли шесть пациентов с COVID-19. По три случая смерти зарегистрировали в Бишкеке и Чуйской области.
Всего за время пандемии в Кыргызстане скончались 1 735 пациентов с коронавирусом.
За прошедшие сутки выявили 298 новых случаев заражения.
- Бишкек — 170;
- Ош — 10;
- Чуйская область — 69;
- Ошская область — 7;
- Таласская область — 5;
- Нарынская область — 12;
- Иссык-Кульская область — 21;
- Джалал-Абадская область — 4.
Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 101 878 случаев заражения коронавирусом.
Также с выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 311 пациентов. За все время с выздоровлением от коронавируса выписали 95 114 человека.
Среди медработников выявили три новых случаев заражения коронавирусом. Два случая выявили в Бишкеке и один в Таласской области.
За время пандемии среди медиков зарегистрировали 4 578 случаев заражения COVID-19. С выздоровлением выписали 4 514 медиков.