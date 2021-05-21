Республиканский штаб сообщил, что на 21 мая в Кыргызстане умерли шесть пациентов с COVID-19. По три случая смерти зарегистрировали в Бишкеке и Чуйской области.

Всего за время пандемии в Кыргызстане скончались 1 735 пациентов с коронавирусом.

За прошедшие сутки выявили 298 новых случаев заражения.

Бишкек — 170;

Ош — 10;

Чуйская область — 69;

Ошская область — 7;

Таласская область — 5;

Нарынская область — 12;

Иссык-Кульская область — 21;

Джалал-Абадская область — 4.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 101 878 случаев заражения коронавирусом.

Также с выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 311 пациентов. За все время с выздоровлением от коронавируса выписали 95 114 человека.

Среди медработников выявили три новых случаев заражения коронавирусом. Два случая выявили в Бишкеке и один в Таласской области.

За время пандемии среди медиков зарегистрировали 4 578 случаев заражения COVID-19. С выздоровлением выписали 4 514 медиков.