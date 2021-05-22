Второй свергнутый кыргызский президент Курманбек Бакиев в интервью изданию KyrgyzToday.kg ответил на обвинения, связаннные с соглашениями по разработке месторождения «Кумтор».

Курманбек Бакиев.

Ранее, после оглашения результатов госкомиссии по проверке деятельности «Центерра Голд Компани» на месторождении Кумтор, первый свергнутый кыргызский президент Аскар Акаев, бывший премьер-министр Темир Сариев, сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева и политика Омурбека Текебаева обвинили председателя комиссии Акылбека Жапарова в предвзятости.

По их словам, Жапаров в заключении комиссии обвинительно акцентирует на договорах 2003-2004 годов и 2013-2017 годов, но, при этом, старательно обходит самый невыгодный для страны договор от 2009 года, так как Акылбек Жапаров сам составлял этот договор по указанию Бакиева.

«Договор, над которым работал Акылбек Жапаров в 2007 году, не был утвержден парламентом. Насколько я помню, Атамбаев его подписал, но парламент не ратифицировал. Во-вторых, ему нечего обходить, потому что достаточно просто уметь читать, чтобы понять разницу между договорами 2003 и 2009 годов. Просто я не хочу сейчас приводить цифры и факты, это все находится в открытом доступе и любой желающий может ознакомиться и сделать выводы», — прокомментировал обвинения Бакиев.

Договоры и арбитраж

Беглый президент также ответил на обвинения в том, что именно из-за договора 2009 года, который составлялся при его президентстве, Кыргызстан может проиграть «Центерре» в арбитражном суде.

«Если бы в 2003 году той иностранной компании были бы даны преференции, то они бы сказали, что они на основании соглашения от 2003 года подадут в суд. Что касается того, что после ратификации Кыргызстану тяжело будет судиться, то это полнейший абсурд. В договоре от 2003 года тоже был пункт об арбитраже, которым канадская сторона воспользовалась, инициировав арбитражное разбирательство против Кыргызстана по правилам UNCITRAL в соответствии с инвестиционным соглашением 2003 года. Место арбитража — Стокгольм. Сумма иска против Кыргызской Республики — более $1 млрд.

По соглашению от 2009 года «Камеко» и «Центерра» отказались от своих исковых требований и возместили Кыргызстану все его расходы по данному арбитражу. Работая над соглашением 2009 года, мы были практически связаны по рукам и ногам соглашением от 2003 года. Мы не могли себе позволить полную свободу как в случае, если бы мы работали просто с чистого листа», — заявил бывший президент.

Он также заявил, что первый президент Аскар Акаев «мягко говоря, забывается», говоря о своей роли в проекте «Кумтора».

«Когда мы изучали данный вопрос нам тоже было очевидно, что сделка 2003 года была, мягко говоря, очень странной[..]. Но в тот момент у нас не было доказательств, достаточных для международного арбитража, факта взятки или коррупции. Это не означает что факта коррупции не было. Еще раз повторюсь, сделка 2003 года была более, чем странной», — сказал Бакиев.

Он также подчеркнул, что в работе над соглашением 2009 года интересы правительства представляла очень известная юридическая компания, «а вот под соглашением 2003 года со стороны Кыргызстана вряд ли бы подписался хотя бы один уважающий себя юрист».

*Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев сбежал в Москву в 2005 году после «тюльпановой революции». Его место занял Курманбек Бакиев. В 2010 году он был также снесен с президентства — тогда в ходе революции были убиты 104 человека. Бакиев получил убежище в Беларуси. Оба президента живут вполне успешно — известно, что сын Аскара Акаева Айдар жил на Рублевке, а Бакиев и его потомство — в элитных районах Минска и в Великобритании.

Дополнительные участки

Журналист KyrgyzToday.kg Бактыбек Эргешов спросил у Бакиева, правда ли то, что по договору от 2009 года кыргызская сторона передала в концессию «Центерре» еще дополнительно 16 тысяч гектаров земли.

«Насколько я помню, им не давалось никаких новых площадей, а новым соглашением за ними были закреплены площади, которые им и так полагались по имеющейся у них на тот момент лицензии. Раньше у них была часть концессионных и часть лицензионных площадей. Мы сделали все концессией, чтобы был единый режим. Это все опять же очень легко проверить», — ответил Бакиев.

Об Акылбеке Жапарове

Курманбек Бакиев также ответил на вопрос журналиста о том, как он относится к Акылбеку Жапарову и считает ли он правильным его назначение на должность главы госкомиссии по проверке «Кумтора».

Акылбек Жапаров.

«Не хочу переходить на личности. Я думаю, что он оказался в очень непростой ситуации, которую кратко можно охарактеризовать русской поговоркой «или грудь в крестах, или голова в кустах». Он безусловно хорошо знает историю данного вопроса, но насколько хорошо он понимает с чем стране придется столкнуться как в юридической плоскости, так и в экономической, это вопрос. Надеюсь, что риски хорошо просчитаны и у правительства есть план с учетом всех возможных сценариев развития событий. Каких — перечислять не хочу и не стану. Это отдельная тема», — вновь отклонился от подробностей бывший президент.

Что происходит вокруг «Кумтора»?

В парламенте 17 мая прошло внеочередное заседание по вопросу месторождения Кумтор и деятельности золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани». 91 депутат проголосовал за введение временного управления в «Кумторе» — управляющего будет выбирать кабмин и Фонд по управлению госимуществом.

Кумтор — это крупнейшее золоторудное месторождение в Центральной Азии. Оно разрабатывается канадской компанией Centerra Gold Inc. Кыргызстан владеет 26% акций Centerra.

Кумтор.

Компания «Кумтор Голд Компани» управляется Centerra Gold Inc.

7 мая этого года Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

Иск подали четверо граждан Кыргызстана по незаконному складированию отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор. Двое из истцов проходили обвиняемыми по делу о захвату заложников — фигурантом этого дела был и президент Садыр Жапаров.

12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Также депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии.

Ранее именно депутаты парламента подготовили почву для этого — они приняли сразу в трех чтениях закон, позволяющий назначать в любой компании внешнее управление. Главное условие — компания должна создавать реальную угрозу жизни, здоровью населения или экологии, и не выполняет требования для устранения угрозы. 14 мая президент Садыр Жапаров подписал этот закон.

15 мая в СМИ сообщили, что правоохранительные органы проводят обыски в офисах компании Кумтор. Тогда в ГКНБ отказались это комментировать, заявив, что идет следствие, но 17 мая подтвердили проведение обысков.

Из-за всего этого Centerra Gold Inc. обратилась в международный арбитраж на правительство Кыргызстана.

Европейский банк реконструкции и развития уже выступил с заявлением о том, что поглощение государством компании ставит под угрозу и восстановление экономики Кыргызстана, и репутацию республики для инвесторов.

Правительство Канады тоже сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций». Тем не менее, новый внешний управляющий — Тенгиз Болтурук — уже представлен коллективу рудника и проводит первые назначения.