Бывший военный прокурор Кубатбек Кожоналиев назначен директором по корпоративным связям и правовым вопросам ЗАО «Кумтор Голд Компани». Соответствующее распоряжение подписал временный внешний управляющий Тенгиз Болтурук.

В документе уточняется, что Кожоналиев будет курировать работу службы безопасности, управления по работе с правительством и регионами, отдела по работе со СМИ и работу отдела по правовым вопросам.

Фото из соцсетей.

Кто такой Кожоналиев?

Кубатбек Кожоналиев занимал должность военного прокурора с 1993 по 1997 годы. Затем был назначен замминистра нацбезопасности. Он также успел побывать замглавы администрации президента при Аскаре Акаеве и заместителем генпрокурора. Позже он преподавал криминалистику в Кыргызском национальном и Кыргызско-Российско Славянском университетах. В 2003 году ему было присвоено звание «генерал-майор юстиции».

3 октября 2012 года Кожоналиев был задержан после митинга за национализацию золоторудного месторождения «Кумтор», который прошел на центральной площади Бишкека.

Тогда митингующие — в том числе действующие президент Садыр Жапаров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и спикер парламента Талант Мамытов, тогда еще оппозиционные политики — перелезли через забор вокруг здания парламента и попытались прорваться внутрь, но были оттеснены охраной и милицией. По оценке корреспондентов «Клоопа», в демонстрации участвовало около тысячи человек.

Кожоналиева после этого подозревали в попытке «насильственного захвата власти». По этому же делу проходили обвиняемыми Садыр Жапаров, Талант Мамытов и Камчыбек Ташиев — они были членами оппозиционной партии «Ата-Журт».

Однако 24 октября того же года генерала отпустили под домашний арест, а 29 марта 2013 года суд оправдал его по всем предъявленным обвинениям. 17 июня 2013 года Жапаров, Мамытов и Ташиев также были полностью оправданы по этому делу.