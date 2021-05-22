Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли восемь пациентов с COVID-19. Шесть человек скончались в Бишкеке, один — в Нарынской области и один — в Иссык-Кульской.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 743 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 308 человек. Больше всего случаев зафиксирвовано в столице.

Бишкек — 164;

Чуйская область — 76;

Иссык-Кульская область — 19;

Джалал-Абадская область — 13;

Ош — 12;

Ошская область — 11;

Таласская область — 5;

Нарынская область — 4;

Баткенская область — 4.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 102 186 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 332 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 95 446 пациентов.

За сутки среди медиков выявили шесть новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 584 медработников, из которых выздоровели всего 4 521.

Также штаб сообщил, что на 22 мая в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 1 521 пациент, из них 73 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 2 449 человек лечатся амбулаторно.