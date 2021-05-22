Досудебное производство в отношении Азамата Омуркулова по делу о наезде на человека прекратили. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека. Велосипедистка получила легкий вред здоровью и заявила, что к Азамату Омуркулову претензий не имеет.

ГУВД Бишкека сообщило, что была проведена судебно-медицинская экспертиза. Велосипедистка получила легкий вред здоровью, а отсутствие претензий к сыну экс-мэра Бишкека подкрепила письменно.

«В связи с этим досудебное производство прекращено в соответствии со статьей 26 («Обстоятельства, исключающие производство по делу») Уголовно-процессуального кодекса. В части нарушения ПДД наложены штрафы на общую сумму 22,5 тысячи сомов», — говорится в сообщении.

Наезд на велосипедистку произошел 15 мая примерно 22:30 на пересечении улиц Токтоналиева и Масалиева (Южная Магистраль).

По данным минздрава, девушка получила амбулаторную помощь, но от госпитализации отказалась. Ряд СМИ, опираясь на источники сообщили, что в крови Азамата Омуркулова были обнаружены наркотические средства. Также сообщалось, что он был пьян. Но экс-мэр Бишкека отрицает, что его сын был в наркотическом опьянении.

«Все нормально (…) он задел крыло велосипеда.(…) Мой сын не наркоман (…) авария была незначительной», — настаивал политик.

Семь условных лет

Азамат Омуркулов в 2012 году был приговорен к семи годам лишения свободы условно за совершение ДТП, в результате которого погибли три человека. Ему был назначен испытательный срок в два года.

ДТП с участием Азамата Омуркулова произошло в августе 2011 года в Иссык-Кульской области. Он превысил скорость и на автомобиле Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате, водитель и двое пассажиров Audi погибли на месте. Пассажиры внедорожника, в том числе сам сын мэра, получили ранения.