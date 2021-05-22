По данным компании «Электрические станции» объем воды в Токтогульском водохранилище на 21 мая составил 9,8 млрд кубометров. Среднесуточный приток воды стал больше среднесуточного расхода на 144 кубометров в секунду.

«Сейчас период активного таяния снежно-ледниковых масс в верховьях реки Нарын», — объяснили ситуацию в «Электрических станциях».

Токтогульская ГЭС.

Ранее, 12 мая, глава Нацэнергохолдинга Бакыт Сыдыков сообщал, что приток воды увеличился в связи с наступлением весны, однако этого все равно мало. В прошлом году в мае объем воды составлял 11,9 млрд кубометров.

«Такое положение обычно для мая: тепло, осадки. Правда, осенне-зимний период начнется с 11,9 млрд кубометров воды. Этого мало, опасно», – сказал он.

По его словам, есть несколько рисков в осенне-зимний период: в маловодный период на ТЭЦ Бишкека планируется выработать 2,5 млрд киловатт в час электроэнергии, поэтому котел может выйти из строя, что приведет к выпадению мощности.

Сыдыков также сообщил, что до 15 ноября планируется запустить четвертый агрегат на Токтогульской ГЭС, однако оборудование для агрегата пять месяцев простаивает на границе с Казахстаном.

Генеральный директор ОАО «Электрические станции» Талайбек Бектенов сообщил, что заказанное изготовленное оборудование ввозится из Китая.

«Из-за эпидситуации на границе огромная очередь – оборудование трехсотым стоит. По этому вопросу мы обратились в пограничную и таможенную службы, правительство, провели встречи с послами. Подрядчик General Electric обещает ввоз оборудования в мае-июне», – рассказал он.

Объем воды в Токтогульском водохранилище

Менее месяца назад, 24 марта, министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев сообщил парламенту, что объем воды в Токтогульском водохранилище приблизился к опасному.

Турдубаев пояснил, что для выхода из этой ситуации правительство уже принимает меры. Так одной из мер он назвал импорт электроэнергии у Казахстана и Узбекистана, и добавил, что импорт начался еще в начале марта.

*Об импорте электроэнергии у соседних стран говорил ранее президент Садыр Жапаров. Тогда он сообщил, что «ситуация развивается не лучшим образом», и низкий уровень воды может привести к «катастрофе».

Токтогульское водохранилище. Фото: Виктор Клейменов.

Еще одним решением, по словам главы энергетики и промышленности, станет повышение генерации электроэнергии на ТЭЦ Бишкека еще на 1 млрд киловатт часов, в целом выработку повысят до 2,5 млрд киловатт часов.

*Максимальный объем воды, который вмещает Токтогульское водохранилище 19,5 млрд кубометров воды, а минимальный 5 млрд. По данным ОАО «Электрические станции», на 24 марта объем воды в водохранилище составляет 8,7 млрд кубометров, то есть в два раза меньше максимального объема.

Турдубаев также сообщил, что третий шаг для выхода из ситуация это сокращение внутреннего потребления электроэнергии. Как пояснил министр, то по сравнению с прошлым годом в Токтогульском водохранилище не хватает 3 млрд кубометров воды.

Энергетический кризис в Кыргызстане

Кризис в энергетическом секторе для Кыргызстана не нов. У страны уже был опыт веерных отключений из-за низкого уровня воды при правлении беглого президента Курманбека Бакиева.

После революции 2010 года власти страны, встречаясь со снижением воды в водохранилище, обещают гражданам не допустить повторения веерных отключений. При этом в декабре 2020 уровень воды в водохранилище был выше — 13 миллиардов кубометров.