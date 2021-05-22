В первом эпизоде подкаста «Больше, чем секс» гинекологиня Чинара Дуйшенова рассказала о том, почему важно говорить с детьми о сексе и не осуждать за секс.

Кроме этого она рассказала о мифе про девственность у женщин и отметила важность контрацепции, чтобы избежать инфекций и нежелательной беременности.

Не осуждать за секс и говорить с детьми

Дуйшенова отмечает, что нет ничего плохо в том, чтобы знать всё о сексе, как предохраняться и анатомию человека.

«Каждый человек сам решает когда и с кем ему заниматься сексом. Если кто-то занимается сексом, то нельзя осуждать этого человека. Нужно тогда помочь этому человеку разобраться.

Я имею ввиду, почему школьникам нужны знать анатомию половых органов, что такое секс, мы же не знаем когда это произойдет. Во-первых, что делать с телом другого человека, что делать со своим телом. Просто защититься не только от беременности, но и от инфекций», — сказала она.

По мнению Дуйшеновой, между детьми и родителями должны быть доверительные отношения. Она считает, что всё, что их интересует они должен спрашивать у родителей.

«Чтобы, когда у ребёнка возникнут вопросы, он не получал это с улицы и из интернета, хотя там многое написано. Первоначально родители должны и потом в школе, наверное», — отметила она.

Про девственность и мифы про неё

Дуйшенова отмечает, что девственная плева — это складка, которая отделяет внешние и внутренние половые органы. Она разнится по форме, может растягиваться.

«Вот эти мифы о том, что там [после первого полового акта] должна быть обязательно кровь […] Крови может и не быть. Это связано с анатомией половой девственной плевы. Она может растягиваться, поэтому наличие крови не обязательно, её может и не быть. Это то, что люди должны знать. Те у кого этого не случилось, прибегают с такими глазами, а почему у меня этого не было. И приходится объяснять, если бы они знали, то наверное бы не приходили», — сказала она.

По словам Дуйшеновой, сейчас к гинекологам с вопросом «есть ли у меня девственная плева или нет?» — обращаются намного чаще чем 10-15 лет назад. Кроме этого, она сказала, что к гинекологам часто приходят пары, которые хотят проверить женщину на наличие девственности.

По мнению гинекологини, про секс нужно говорить, чтобы и мужчины знали что делать при половом акте.

«Если ему никто об этом не говорил, ничего не знает. Он может неправильно сделал и сделал ли вообще», — сказала она.

Про важность контрацепции

Дуйшенова отметила, что оба партнёра должны думать о том, чтобы не случилась незапланированная беременность.

«У нас как всегда виноваты всегда женщины. Там получается, что мужчина не хочет использовать презерватив, а женщина позволяют это. При этом есть же другие методы, нужно просто дойти до доктора, но не доходят», — рассказала она.

Кроме этого, гинекологиня подчеркнула, что контрацепция защищает ещё и от инфекций, передающихся половым путём.

Мужчины не особо следят за своим здоровьем

По словам Дуйшеновой, мужчины в Кыргызстане по статистике реже обращаются к урологам, нежели женщины к гинекологам.

«Все мужчины считают себя здоровыми, покажите мне хоть одного больного. Я же говоря, там нет жалоб и проблем, значит то здоров уже. Бывает же ситуации, когда ему больше 30 лет, приходит жена и говорит, что “Он никогда не был у уролога. Он же здоров и не жалуется”. Но когда жалуется, то бывает уже поздно», — отмечает она.