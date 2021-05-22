Пресс-служба Баткенской обладминистрации сообщила, что три коммерческих банка и одна микрокредитная компания списали кредиты пострадавшим от вооруженного конфликта баткенцам.

По данным ведомства, такое решение приняли банки «Компаньон», «РСК», «Бай-Тушум» и микрокредитная компания «Мол-Булак».

Уточняется, что банк «Компаньон» списал кредиты 17 гражданам, еще троим снизил проценты. «РСК» банк простил кредит погибшему пограничнику и приостановил процентную надбавку на полгода семи семьям. Также банк «Бай-Тушум» списал кредиты девятерых баткенцев.

Кроме этого, ведомство сообщило, что «РСК» банк принял решение выделить 10 млн сомов для выдачи льготного кредита жителям приграничных сел с процентной ставкой в 12% на три года. При этом, у граждан будет возможность взять перерыв по оплате на полгода.

Согласно закону о банковской деятельности и других законодательных актов, банки не отвечают обязательствам государства, также, как и государство не отвечает обязательствам частного банка.

«Ни один госорган, согласно конституции и гражданскому кодексу не может в директивной форме указать, списывать или не списывать кредиты, делать отсрочки по выплатам или не делать, это дело каждого банка», — рассказал глава Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Неопределенная линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы. Последний конфликт случился 28-30 апреля 2021 года.

В тот день около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

29 апреля ситуация обострилась и события переросли в вооруженный конфликт. Власти обеих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось. Окончательного прекращения огня удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

По последним данным, в результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев, в том числе 4-летний мальчик и 12-летняя девочка. Еще 154 человека получили ранения.

Власти Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили лишь 6 мая. Всего, по данным властей Таджикистана, в ходе вооруженного конфликта скончались 19 человек и получили ранения 87 таджикистанцев.