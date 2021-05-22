Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что на 21 мая в Кыргызстане вакцину от коронавируса получили 65 000 человек.

В Бишкеке больше всего привитых граждан — 17 524, в Чуйской области – 9 969. В Оше вакцину получили 5 037 человек, в Ошской области – 8 441.

В Иссык-Кульской области привились 6 426 человек, в Таласской – 3 236, в Нарынской – 2 618, в Джалал-Абадской – 8 811, в Баткенской – 2 608.

Вакцинация против COVID-19 началась 29 марта 2021 года. 150 тысяч доз вакцины SinoPharm, рассчитанных на 75 000 человек, Китай предоставил Кыргызстану бесплатно.

С 23 апреля началась вакцинация российским препаратом «Спутник V», 15 000 доз были закуплены по 10 долларов, 5 000 — получены в виде гуманитарной помощи. 10 мая Кыргызстан получил дополнительные 20 тысяч доз российской вакцины.

Около тысячи доз вакцины Спутник V еще в конце апреля разморозились и их пришлось списать. Вакцины были испорчены в бишкекском ЦСМ №2, пять сотрудников поликлиники получили выговор.

Всего по данным минздрава, Кыргызстан заказал миллион доз препарата, в том числе 500 000 в виде гуманитарной помощи. Испорчены из-за отключения холодильника то ли 930, то ли 994 доз вакцины — чиновники сообщают разные цифры.

Также министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что Кыргызстан не может доставить вторую партию китайской вакцины Sinopharm. По словам чиновника, у Кыргызстана «нет ни самолёта, ни авиарейсов в Пекин».