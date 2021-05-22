Руководителей ЦСМ №2 и объединенного центра семейной медицины №1 Ленинского района уволили. Такое решение принял министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев.

«Произошло халатное отношение к хранению вакцины “Спутник V”, которая могла спасти более 900 человек. Холодильник по неизвестным причинам был отключен от источника питания и утром его никто даже не проверил. Мной было принято решение снять с должности директора и главврача. Они скоро будут судиться со мной. И я считаю, что виновные должны понести наказание и восстановить ущерб», — рассказал он Kaktus Media.

Ранее пять сотрудников поликлиники получили выговор. Ущерб оценили в 840 000 сомов.

Кто виноват в разморозке холодильника с вакцинами — точно неизвестно. Сам министр озвучивал мысль, что выдернуть шнур из розетки могла случайно уборщица, а вот в Центре иммунопрофилактики считают, что кто-то решил зарядить телефон от розетки и выключил холодильник с вакцинами от коронавируса.

Вакцины разморозили еще в конце апреля и их пришлось списать. Вакцина «Спутник V» хранится при температуре −18…-25. По данным минздрава, всего в страну прибыло 20 тысяч доз этой вакцины. Из них Бишкеку выделили 6 тысяч 800 доз «Спутника V».

Первую партию вакцины «Спутник V» в таком же количестве Кыргызстан получил 22 апреля. Всего по данным минздрава, Кыргызстан заказал миллион доз препарата, в том числе 500 тысяч в виде гуманитарной помощи. Испорчены из-за отключения холодильника то ли 930, то ли 994 доз вакцины — чиновники сообщают разные цифры.