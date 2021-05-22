Нурлан Галбаев, руководитель объединенного центра семейной медицины Ленинского района, которого уволили из-за испорченных доз «Спутника V», намерен судиться с Минздравом. Об этом он сообщил редакции Kaktus.media

«Я отдавал себя работе полностью, даже в самые трудные для страны времена. Меня сделали виновным несмотря на то, что весь этот инцидент произошел в ЦСМ №2. Причиной разморозки вакцины могло быть что угодно от человеческого фактора до неисправной работы холодильника. Не думаю, что из-за этого стоило снимать меня с должности», — сказал он.

Он также рассказал, что в его поддержку врачи провели митинг — медики готовы увольняться.

«Мне сообщили, что сегодня днем проходил митинг в мою поддержку. Я об этом не знал и ни в коем случае не просил этого делать. Слышал, что врачи будут писать заявления об увольнении, если меня не вернут к должности, и я им сказал, что тем самым они навредят обществу, что этого делать не нужно», — говорит Галбаев.

Хотя ранее министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев рассказал, что сам принял решение уволить Галбаева, а также руководство поликлиники №2, у экс-руководителя ОЦСМ другая версия.

«Министр здравоохранения заявил, что это был указ с аппарата президента, и если я хочу разбираться, то уже только с президентом. Я собираюсь судиться!» — сказал Нурлан Галбаев.

Министр предполагал, что с ним будут судиться.

«Они скоро будут судиться со мной. И я считаю, что виновные должны понести наказание и восстановить ущерб», — сказал он ранее. Ущерб за разморозку порядка тысячи доз вакцин оценили в 840 000 сомов.

Министр не намерен менять свое решение.

«Никогда не буду менять свое решение и Галбаев об этом знает. Могу и я устроить антимитинг», — сказа Бейшеналиев. По словам чиновника, Галбаев сам собрал митинг в свою поддержку, а участвуют в нем только санитарки и медсестры, также он заявил, что «их собрали из колхоза».



Кто виноват в разморозке холодильника с вакцинами — точно неизвестно. Сам министр Бейшеналиев озвучивал мысль, что выдернуть шнур из розетки могла случайно уборщица, а вот в Центре иммунопрофилактики считают, что кто-то решил зарядить телефон от розетки и выключил холодильник с вакцинами от коронавируса.

Вакцины разморозили еще в конце апреля и их пришлось списать. Вакцина «Спутник V» хранится при температуре −18…-25. По данным минздрава, всего в страну прибыло 20 тысяч доз этой вакцины. Из них Бишкеку выделили 6 тысяч 800 доз «Спутника V».